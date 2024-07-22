6 мест, 220 л.с., полный привод, немецкое качество: еще одна новинка параимпорта
Параллельный импорт работает, хоть и со скрипом. Везут не только машины китайских брендов, но и вполне нам знакомые – хотя некоторые модели предназначены исключительно для китайского рынка. Например, пятиметровый кроссовер Volkswagen Talagon.
Полноприводный Talagon с 220‑сильным двухлитровым турбомотором и роботом может стать идеальным вариантом для тех, кто хотел Teramont. Если, конечно, вы готовы потратить на большой Volkswagen 6,5 млн рублей.
Родная архитектура
Talagon на дорогах еще редкость, но его техническая начинка знакома. Как и Teramont, он построен на платформе MQB, а под капотом стоит двухлитровый двигатель ЕА888 мощностью 220 л. с., работающий с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.
Это прекрасные новости не только с точки зрения покупки расходников и запасных частей. Поездив на Талагоне, я понимаю, что Volkswagen напоминает нам, что такое выверенное шасси. Несмотря на солидные габариты и две тонны веса, Talagon очень легко пишет траекторию и резво меняет полосу движения.
И какое адекватное реактивное усилие на руле! Баранка наливается тяжестью столь естественно, что вообще не думаешь переключаться в какие-то другие режимы, кроме обычного.
Жаль, что не могу так же похвалить коробку. Инженеры забыли, что лучшее – враг хорошего, и явно перемудрили с настройками. При ускорении чувствуются небольшие задержки в переключениях. Впрочем, турбомотор с лихвой компенсирует все вопросы. Тяги в избытке на любых оборотах!
Эль капитан
Наш автомобиль – с разделенными креслами второго ряда. Благодаря им на третий ряд можно пробираться не выходя из машины.
А выходить и не хочется – столько тут всего! Правда, лучше все-таки не садиться на третий ряд – если кресла второго ряда отодвинуты максимально назад, места для ног не останется даже людям среднего роста. Детский вариант.
Спасибо, что про мелочи вроде подстаканников в подлокотниках не забыли. Но на фоне остальных посадочных мест третий ряд – сама аскетичность.
Дело не в том, что на этой машине второй ряд состоит из двух комфортных разделенных сидений, чьим обитателям и просторно, и удобно, а кроме того – есть свой блок климат-контроля, дефлекторы, обогревы, а в торцах сидений – отделения для смартфонов с зарядками. На «галерке» просто тесно.
И вот еще одна странность: в такой большой машине нет розетки на 220 В – почему?
Проработанная эргономика и просторный салон с бездонным багажником в Фольксвагенах не удивляют. Рабочее место водителя в них всегда было эталонным на фоне любого конкурента, и параллельный импорт этого не изменит.
ВСЁ ЕСТЬ!
Родство Талагона с Терамонтом позитивно сказывается на обслуживании: все расходники и запасные части у двух больших кроссоверов пересекаются. Оригинальный масляный фильтр для двухлитрового мотора TSI стоит около 1300 рублей, есть много аналогов по цене от 400 до 1200 рублей.
Моторное масло нужного качества с фольксвагеновским 508‑м допуском есть у Лукойла – Genesis Armotech вязкостью 0W‑20. Для замены потребуется шесть литровых канистр по 1300 рублей за литр.
Оригинальный воздушный фильтр обойдется в 4000 рублей, но и тут есть много аналогов. Цены варьируются от 1500 до 3000 рублей.
Салонный фильтр – тоже не редкость. Оригинал стоит 2200 рублей, а заменители 600–2500 рублей.
Многие расходники есть не только в интернет-магазинах, но и в наличии в крупных сетевых магазинах запчастей.
Уже не народный
Цены на новые «народные автомобили» теперь за гранью реальности, особенно если речь идет о больших машинах. Самый доступный Talagon стоит не менее 6 млн рублей.
А если захочется Volkswagen Talagon с капитанскими креслами второго ряда, системой кругового обзора и пакетом ассистентов движения, придется «отвалить» почти 7 млн. Несколько лет назад столько стоил Land Cruiser 200. Но это уже прошлое, а Volkswagen Talagon – весьма неплохой вариант вписаться в реальность нынешнюю.
Volkswagen Talagon
- Длина / ширина / высота / база 5125 / 2002 / 1795 / 2980 мм
- Снаряженная / полная масса 2160 / 2730 кг
- Объем багажника 357/880 л
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 9,2 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 162 кВт / 220 л.с. при 6700 об/мин; 350 Н·м при 1500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 74 л
- Трансмиссия полный привод; Р7
ШЕСТИМЕСТНЫЕ
На нашем рынке есть и другие пятиметровые кроссоверы – даже такие, что поставляются официально.
Например, обновленный Exeed VX за 6 млн рублей. У флагмана китайского бренда только одна комплектация, а различия могут быть именно в сиденьях второго ряда – либо трехместный диван, либо два раздельных кресла.
Параллельным импортом к нам продолжает поступать Hyundai Palisade. Цена – от 6,5 до 7 млн рублей. Большинство Палисадов – с турбодизелем 2.2 (200 л. с.), хотя есть машины с бензиновым мотором V6 (3.5, 249 л. с.). Однозначным плюсом Hyundai, несмотря на отсутствие заводской гарантии, остаются проверенные агрегаты и отсутствие проблем с запасными частями.
Благодарим Станислава Пилипенко за предоставленный для съемок автомобиль.
- Тест китайского премиального кроссовера LI L9 тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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