6 мест, 220 л.с., полный привод, немецкое качество: еще одна новинка параимпорта

«За рулем» испытал кроссовер Volkswagen Talagon для китайского рынка

Параллельный импорт работает, хоть и со скрипом. Везут не только машины китайских брендов, но и вполне нам знакомые – хотя некоторые модели предназначены исключительно для китайского рынка. Например, пятиметровый кроссовер Volkswagen Talagon.

Полноприводный Talagon с 220‑сильным двухлитровым турбомотором и роботом может стать идеальным вариантом для тех, кто хотел Teramont. Если, конечно, вы готовы потратить на большой Volkswagen 6,5 млн рублей.

Volkswagen Talagon. Цена в России от 6 150 000 ₽

Родная архитектура

Talagon на дорогах еще редкость, но его техническая начинка знакома. Как и Teramont, он построен на платформе MQB, а под капотом стоит двухлитровый двигатель ЕА888 мощностью 220 л. с., работающий с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Это прекрасные новости не только с точки зрения покупки расходников и запасных частей. Поездив на Талагоне, я понимаю, что Volkswagen напоминает нам, что такое выверенное шасси. Несмотря на солидные габариты и две тонны веса, Talagon очень легко пишет траекторию и резво меняет полосу движения.

У виртуальной приборной панели есть несколько вариантов дизайна, но самый удобный – классические круглые шкалы. Архитектура и меню медиасистемы знакомы владельцам последних Фольксвагенов – но русского языка нет, только китайский и английский.

Интерьер соткан из дорогих материалов. Выше центрального тоннеля – везде мягкий пластик. Эргономика – без вопросов.

И какое адекватное реактивное усилие на руле! Баранка наливается тяжестью столь естественно, что вообще не думаешь переключаться в какие-то другие режимы, кроме обычного.

Сенсорный блок управления светом – не самое удобное решение. Впрочем, свет в автоматическом режиме работает отменно, и обращаться к сенсору особо не нужно. «Всефольксвагенов-ский» тумблер коробки передач просто теряется в огромном салоне.

Жаль, что не могу так же похвалить коробку. Инженеры забыли, что лучшее – враг хорошего, и явно перемудрили с настройками. При ускорении чувствуются небольшие задержки в переключениях. Впрочем, турбомотор с лихвой компенсирует все вопросы. Тяги в избытке на любых оборотах!

Эль капитан

Наш автомобиль – с разделенными ­креслами второго ряда. Благодаря им на третий ряд можно пробираться не выходя из машины.

А выходить и не хочется – столько тут всего! Правда, лучше все-таки не садиться на третий ряд – если кресла второго ряда отодвинуты максимально назад, места для ног не останется даже людям среднего роста. Детский вариант.

На втором ряду – раздельные кресла, хотя есть версии и с трехместным диваном. Здесь свой климат-контроль и дефлекторы обдува.

В торцах задних сидений разъемы для зарядки – обычные USB-A.

Спасибо, что про мелочи вроде подстаканников в подлокотниках не забыли. Но на фоне остальных посадочных мест третий ряд – сама аскетичность.

Дело не в том, что на этой машине второй ряд состоит из двух комфортных разделенных сидений, чьим обитателям и просторно, и удобно, а кроме того – есть свой блок климат-контроля, дефлекторы, обогревы, а в торцах сидений – отделения для смартфонов с зарядками. На «галерке» просто тесно.

На третьем ряду взрослые смогут нормально вынести поездку, если сиденья второго ряда сдвинуть вперед – иначе для ног места не остается.

И вот еще одна странность: в такой большой машине нет розетки на 220 В – почему?

Проработанная эргономика и просторный салон с бездонным багажником в Фольксвагенах не удивляют. Рабочее место водителя в них всегда было эталонным на фоне любого конкурента, и параллельный импорт этого не изменит.

ВСЁ ЕСТЬ! Родство Талагона с Терамонтом позитивно сказывается на обслуживании: все расходники и запасные части у двух больших кроссоверов пересекаются. Оригинальный масляный фильтр для двухлитрового мотора TSI стоит около 1300 рублей, есть много аналогов по цене от 400 до 1200 руб­лей. Моторное масло нужного качества с фольксвагеновским 508‑м допуском есть у Лукойла – Genesis Armotech вязкостью 0W‑20. Для замены потребуется шесть литровых канистр по 1300 рублей за литр. Оригинальный воздушный фильтр обойдется в 4000 руб­лей, но и тут есть много аналогов. Цены варьируются от 1500 до 3000 рублей. Салонный фильтр – тоже не редкость. Оригинал стоит 2200 рублей, а заменители 600–2500 рублей. Многие расходники есть не только в интернет-магазинах, но и в наличии в крупных сетевых магазинах запчастей.

Уже не народный

Цены на новые «народные автомобили» теперь за гранью реальности, особенно если речь идет о больших машинах. Самый доступный Talagon стоит не менее 6 млн рублей.

Даже в трехрядном варианте багажник по объему – как у компактных кроссоверов. Если же сложить третий ряд, грузовой отсек становится гигантским.

А если захочется Volkswagen Talagon с капитанскими креслами второго ряда, системой кругового обзора и пакетом ассистентов движения, придется «отвалить» почти 7 млн. Несколько лет назад столько стоил Land Cruiser 200. Но это уже прошлое, а Volkswagen Talagon – весьма неплохой вариант вписаться в реальность нынешнюю.

В темное время Talagon преображается благодаря подсветке рейлингов и декоративных элементов.

Для пятиметровых габаритов Talagon очень живой и покладистый, но хотелось бы большей активности от роботизированной коробки.

Продуманный со всех точек зрения кроссовер для шести человек Теперь большой Volkswagen стоит 6 млн рублей

Volkswagen Talagon

Длина / ширина / высота / база 5125 / 2002 / 1795 / 2980 мм

5125 / 2002 / 1795 / 2980 мм Снаряженная / полная масса 2160 / 2730 кг

2160 / 2730 кг Объем багажника 357/880 л

357/880 л Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,2 с

9,2 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 162 кВт / 220 л.с. при 6700 об/мин; 350 Н·м при 1500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 162 кВт / 220 л.с. при 6700 об/мин; 350 Н·м при 1500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 74 л

АИ-95 / 74 л Трансмиссия полный привод; Р7

ШЕСТИМЕСТНЫЕ На нашем рынке есть и другие пятиметровые кроссоверы – даже такие, что поставляются официально. Например, обновленный Exeed VX за 6 млн рублей. У флагмана китайского бренда только одна комплектация, а различия могут быть именно в сиденьях второго ряда – либо трехместный диван, либо два раздельных кресла. Exeed VX Параллельным импортом к нам продолжает поступать Hyundai Palisade. Цена – от 6,5 до 7 млн рублей. Большинство Палисадов – с турбодизелем 2.2 (200 л. с.), хотя есть машины с бензиновым мотором V6 (3.5, 249 л. с.). Однозначным плюсом Hyundai, несмотря на отсутствие заводской гарантии, остаются проверенные агрегаты и отсутствие проблем с запасными частями. Hyundai Palisade

Благодарим Станислава Пилипенко за предоставленный для съемок автомобиль.

Тест китайского премиального кроссовера LI L9 тут.