Автомобили СССР, о которых было запрещено говорить

«За рулем» рассказал, как в Советском Союзе маскировали суперкары спецслужб

«Победы» и «эмки» для НКВД

Ограниченные серии автомобилей для советских спецслужб НКВД, КГБ и МГБ выпускались на заводе ГАЗ начиная с 1930-х годов. Основные технические особенности таких автомобилей были известны только тем, кто непосредственно их делал и кто ими управлял.

Внешне же, даже конструкциями деталей, эти автомобили не отличались от тех, которые ездили по дорогам общего пользования.

Первой такой машиной был ГАЗ-М1, укомплектованный американским двигателем V8 Ford. Несмотря на свои габариты, этот мотор легко умещался под капотом «эмки». К тому же и по внешнему виду наш автомобиль мало чем отличался от Ford 40 с 8-цилиндровым двигателем.

В 1956 году были утверждены техусловия на изготовление ГАЗ-М20Г. Это была секретная модификация Победы с двигателем от ГАЗ-12 ЗИМ – 6-цилиндровым рядным агрегатом объемом 3,5 л и мощностью 90 л.с.

Однако гидромуфту, применяемую на ГАЗ-12, на эту Победу не ставили. В противном случае автомобиль утратил бы свои скоростные качества и динамику. Емкость бензобака на этой машине, вместо обычных 55 литров, составляла 80 литров.

В результате скорость особенной Победы составляла 105-130 км/ч.

Секретные Москвичи и Жигули

По рассказам некоторых очевидцев, в СССР были и секретные Москвичи. Упоминались модели Москвич-407 с двигателем от ГАЗ-21 и автомобили с форсированными двигателями, которые якобы использовались для гоночных автомобилей1.

Однако никаких документальных подтверждений этим слухам обнаружено не было.

Что касается Жигулей, предназначенных для спецслужб, то эта история хорошо известна.

Такие машины имели роторные двигатели. Но внешне их отличие от обычных Жигулей ни в чем не проявлялось. Отличались они от серийных Жигулей только динамикой.

Первое место в линейке таких автомобилей занимала модель ВАЗ-21018. Это модификация легендарной «копейки» с двухсекционным роторным двигателем мощностью 120 л.с. Аналогичный силовой агрегат устанавливался и на ВАЗ-21059, более известный как «пятерка».

С середины 1980-х годов была выпущена партия ВАЗ-21079 – «семерок», у которых был модернизированный двигатель ВАЗ-411-01, способный развивать мощность 130-140 л.с. Позже такими же ДВС комплектовались особые Лады Самары.

Однако в 1990-е секретность с таких машин была снята, и они появились в свободной продаже.

Были попытки установить роторные двигатели и на автобусы РАФ, и на Волгу, и на легендарную Чайку. Однако дальше экспериментов дело не пошло.

Чудо-Волги

Версию, аналогичную Волге ГАЗ-23, создали на базе ГАЗ-21. Заказ на изготовление таких автомобилей завод получил в 1959 году. На тот момент самым скоростным автомобилем ГАЗ была Чайка ГАЗ-13. До 100 км/ч она разгонялась за 18 секунд.

Задачей инженеров было создать автомобиль с аналогичной динамикой, но менее приметный, способный угнаться за иномарками работников зарубежных посольств.

ГАЗ-23 не имела отличий от обычной Волги. Но у нее был V-образный двигатель ГАЗ-13 объемом 5,53 литра и мощностью 195 л.с. Несмотря на большой объем двигателя, выхлопная труба у автомобиля была одна, а не две. И в этом также заключалась маскировка особой конструкции.

Волга ГАЗ-23.

Двигатель в подкапотном пространстве едва уместился, буквально с допуском 1 мм. Такой силовой агрегат не способен был работать со штатной коробкой передач, и ее заменили на трехступенчатую АКП от Чайки.

Рычаг переключения передач по внешнему виду был аналогичным стандартному волговскому. Единственным нюансом была небольшая пластмассовая планка на рулевой колонке с указанием положения селектора.

Разгоняться ГАЗ-23 мог до 170 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляло всего 16 секунд. Тормоза было решено оставить штатные – барабанные и без усилителя.

Другим изменением в автомобиле, незаметным снаружи, стала плита весом 120 кг, размещенная в багажнике. Это предотвращало пробуксовку задних колес при резком наборе скорости. Также слева возле заднего сиденья имелся рычажок, при помощи которого можно было открыть багажник. Слева под приборной панелью располагалось несколько тумблеров.

Несколько слов о загадочных тумблерах. С их помощью можно было включать подфарники и фары в определенной комбинации, благодаря чему определялся «свой-чужой».

Селектор автомата ГАЗ-23 точно такой же, как рычаг механической коробки.

Начиная с 1962 года и по 1970 год было выпущено 603 экземпляра особой Волги ГАЗ-23.

С 1973 года скоростных двойников стали делать на базе Волги ГАЗ-24 – ГАЗ-24-24. На автомобиль был установлен V-образный двигатель мощностью 195 л.с. и трехступенчатая автоматическая коробка. Максимальная скорость, которую был способен развивать ГАЗ-24-24, составляла 190 км/ч.

По внешнему виду отличить ГАЗ-24-24 и более позднюю ее версию ГАЗ-24-34, изготовленную на базе ГАЗ-24-10, от стандартных Волг было невозможно. Для маскировки на некоторые модели даже монтировали третью педаль «сцепления», необходимости в которой при автоматической коробке не было. V-образные 8-ми цилиндровые двигатели также устанавливались и на универсалы, но у этих версий не было никаких специальных обозначений.

Восьмицилиндровая Волга ГАЗ-24-34.

Партии замаскированных ГАЗ-24 изготавливались до 1986 года. Всего было собрано более 1000 экземпляров. Но известно о таких модификациях было только тем, кто занимался изготовлением автомобилей. Иногда кто-то узнавал о таких машинах, как говорится, по знакомству.

Не обошла стороной маскировка и генеральскую Волгу ГАЗ-3102, которую не продавали рядовым автолюбителям. На эту машину также был установлен 8-цилиндровый двигатель.

А вот ГАЗ-3101 с тем же 8-цилиндровым двигателем в 1984 году была выставлена на всеобщее обозрение на ВДНХ.

Волга ГАЗ-31013 с двигателем мощностью 220 л.с.

Семейство моделей ГАЗ-3101 имело несколько модификаций:

ГАЗ-31011 с «маленьким» 120-сильным двигателем V8 рабочим объемом 4,25 л и 4-ступенчатой МКП.

ГАЗ-31012 с двигателем V8 мощностью 195 л.с. и АКП.

ГАЗ-31013 с модернизированным ДВС от Чайки ГАЗ-14 объемом 5,53 л, мощностью 220 л.с. У мотора было два карбюратора и две выхлопные трубы.

С 1985 по 1997 годы было выпущено 283 экземпляра разных модификаций ГАЗ-3101.

На этом эпоха засекреченных Волг закончилась, поскольку те, для кого предназначались такие машины, уже начали пересаживаться на иномарки.

Черные универсалы для больших больных чиновников

Речь пойдет о Чайках в кузове универсал. С 1976 по 1981 годы их выпускалось около пяти в год. Чайка-универсал для большинства граждан СССР была диковинкой. Увидеть ее на улицах советских городов было практически невозможно.

Такие автомобили изготавливались под заказ ГУ министерства здравоохранения. Они предназначались для высокопоставленных чиновников и членов их семей.

Санитарный ГАЗ-13С рижского производства.

Изготавливались Чайки ГАЗ-13С (санитарные) на заводе РАФ на базе стандартных седанов. Они не имели специальной символики и окраски.

Запаска располагалась за левой задней дверью. Салон был рассчитан для размещения внутри специального медоборудования. Изготавливалось несколько модификаций ГАЗ-13, отличающихся разными конструкциями боковых окон. Кстати, выпуск аналогичных автомобилей на базе наших ГАЗ-13 был налажен и в ГДР.

ГАЗ-РАФ-3902.

Позднее на базе Чайки ГАЗ-14 было изготовлено несколько моделей ГАЗ-РАФ-3902. Несколько таких автомобилей отправили Фиделю Кастро на Кубу.

Медицинский ЗИЛ-114ЕА.

Также изготавливались и секретные универсалы на базе лимузинов ЗИЛ, предназначенных для правительственных чинов. Такие автомобили можно было увидеть в кортежах генсека Леонида Брежнева.

Поздний ЗИЛ-41042.

На базе моделей ЗИЛ-114, ЗИЛ-4104 и ЗИЛ-41047 был налажен выпуск габаритных медицинских универсалов.

По меркам советского автопрома, подобных замаскированных автомобилей было выпущено немного. Несмотря на это, единичные экземпляры сохранились до наших дней. И как настоящие раритеты, стоят они баснословных денег.

Подарок Брежневу: сравнили Чайку 1977 года с «членовозами» из Штатов.