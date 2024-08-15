Свежий кроссовер знакомой марки: что с надежностью? Какой ресурс?

«За рулем» изучил типичные неисправности Kia Soul третьего поколения

Третий Soul (англ. – «душа») серии SK3 дебютировал в 2018 году. Версии после рестайлинга 2022 года до нас так и не добрались.

С 2019 года Soul производили по полному циклу со сваркой и окраской кузова на калининградском Автоторе – вплоть до 2022 года.

Для Европы выпускалась и электрическая версия. А вот дизельных моторов в гамме не осталось. Бензиновые же схожи с агрегатами на предшественнике второго поколения.

Самый популярный – атмосферник 1.6 MPI (123 л. с.) серии G4FG из семейства Gamma. Мотор 2.0 MPI (150 л. с.) с кодом G4NA из семейства Nu вдвое более редок.

На версии GT-Line остался турбомотор 1.6 T‑GDI (200 л. с.) серии G4FJ. Только ему полагается семиступенчатый робот D7UF1 с сухими сцеплениями Valeo.

С атмосферниками 1.6 и 2.0 сочетается шестиступенчатый автомат от компании Hyundai Power Tech в модификациях A6GF1 и A6MF1 под разный крутящий момент. С младшим мотором встречается и механическая шестиступка Hyundai серии M6F17.

С любым из силовых агрегатов привод – только передний.

Ветровое стекло Соула активно ловит сколы и затирается щетками дворников

Платформа K2 – как, к примеру, и у Kia Ceed. Но Soul использует ее упрощенную версию с торсионной балкой вместо задней многорычажки. Передняя подвеска со стойками McPherson – модернизация конструкции еще автомобилей первого поколения образца 2008 года.

Для российского рынка клиренс был увеличен на 10 мм за счет иных пружин и амортизаторов. А у версии GT-Line эти элементы – со своими характеристиками.

Кузов

Ветровое стекло слабое, активно ловит сколы и затирается от щеток стеклоочистителя. А низко расположенные фары со временем мутнеют от пескоструя.

Одно из главных слабых мест – дверь багажника. Она уязвима у многих универсалов, а у Соула вдобавок средняя часть накладки между фонарями потирает краску кузова, что приводит к коррозии. Кроме того, вспучивания краски могут обнаружиться в местах контакта бамперов и крыльев, особенно задних.

Дверь багажника – слабое место Соула

Стоп-сигнал, опоясывающий задок, часто и без видимых причин трескается в районе ­форсунки омывателя заднего стекла. Через 5–7 лет сырость может подкосить здоровье камеры заднего вида. Отказывают сонары парктроника и обогрев сидений. Если же начнут барахлить и терять ориентацию стеклоподъемники, первым делом нужно проверить чистоту направляющих и провести адаптацию. Но иногда дело доходит и до замены блока управления.

Из строя чаще выходят датчики заднего парктроника. От контакта облицовок бамперов с крыльями может повреждаться краска.

Двигатели

1.6

Известная атмосферная «четверка» 1.6 MPI серии G4FG относится к появившемуся в 2006 году семейству Gamma и производится на китайском заводе Hyundai/Kia с 2010 года. Этот мотор по-прежнему имеет легкосплавный блок цилиндров с тонкостенными чугунными гильзами и 16 клапанов, время от времени требующих регулировки зазора подбором толкателей (обычно не ранее 100‑тысячного пробега). А отличается от предыдущего агрегата G4FC распредвалами, поршнями, впускным трактом переменной длины и парой фазовращателей.

Агрегат способен отработать до капремонта не менее 250 тысяч км – главное, чтоб не наделал бед его собственный нейтрализатор, пристроенный вплотную к ГБЦ. Слабоватая керамика его сот склонна выкрашиваться, и на определенных режимах работы мотора абразивные крошки могут попасть в цилиндры. Признак неприятностей с нейтрализатором – снижение тяги (сначала на высоких оборотах). А последующие задиры сопровождаются стуком поршней при перекладке и повышенным расходом масла.

Остроту этой проблемы мотора снизили как раз к его появлению на Соуле в 2019 году. Тогда нейтрализатор сделали более прочным и переписали программу управления двигателя, чтобы уменьшить риск пропусков зажигания и губительного догорания топливной смеси в нейтрализаторе.

Тем не менее, проверка цилиндров и нейтрализатора эндоскопом как при покупке подержанного Соула, так и при его обслуживании не повредит. Вовремя обнаруженное начало проблем с его сотами сможет уберечь от гораздо более серьезных – с блоком цилиндров.

В остальном двигатель непланово привлекает внимание, в основном, протечками – клапанная и передняя крышки двигателя часто запотевают ранее 100 тысяч км. А после 120 тысяч км к пропуску масла нередко присоединяются и сальники коленвала.

Как и остальные двигатели Соула, крайне чувствителен к тепловому режиму – при регулярных перегревах цилиндры часто «идут эллипсом», что становится еще одной причиной нескромного расхода смазки. Промывка радиатора хотя бы раз в пару лет не будет лишней.

2.0

Двухлитровый двигатель модели G4NA принадлежит к более современному семейству Nu, появившемуся в 2010 году. Имеет облегченный блок со смещенным относительно оси цилиндров коленвалом (для уменьшения трения), цепной привод ГРМ, фазовращатели на впуске и выпуске, пластиковый впускной трубопровод с изменяемой геометрией и общий ресурс около 300 тысяч км .

Как и с младшим мотором, при покупке экземпляров с пробегом 140–180 тысяч км показано эндоскопическое обследование стенок цилиндров: керамическими крошками нейтрализатор способен навредить и здесь.

Вдобавок поршни с тонкими кольцами и минимальным расстоянием между перегородками склонны перегреваться – с теми же неприятными последствиями в виде задиров и повышенного расхода масла. Хотя еще перед дебютом Соула, в 2017 году, мотор стали оснащать масляными форсунками для охлаждения поршней – проблема стала встречаться позже и реже.

Мотор более требователен к маслу, от чистоты и давления которого зависит работоспособность гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов. Кроме того, забитый отложениями канал гидронатяжителя цепи ГРМ становится причиной ее ослабления и неровной работы двигателя.

1.6T

Турбомотор 1.6 с кодом G4FJ у версии GT-Line хоть и относится к серии Gamma, менее удачен. Вдобавок к слабым местам атмосферного собрата 1.6 модели G4FG, есть проблемы с проворотом шатунных вкладышей, ресурсом поршней и турбокомпрессора BorgWarner. От более активной работы и нагрузок цепь ГРМ способна растянуться через 100–150 тысяч км. Из-за непосредственного впрыска впускные клапаны ожидаемо быстро зарастают отложениями. А после 100–120 тысяч км из-за загрязнения каналов и заслонок впускного трубопровода часто плавают обороты.

Коробки передач

МКП

Шестиступенчатая механическая коробка Hyundai M6CF1 (она же M6F17) производится еще с 2010 года. Имеет классическую двухвальную конструкцию с тросовым приводом переключения и не является образцом для подражания. Течь сальника первичного вала после 100–120 тысяч км, помимо утраты смазки, вдобавок часто оборачивается и пробуксовкой замасленного сцепления. На том же пробеге нередко выходит из строя выжимной подшипник.

Через 150–180 тысяч км способны загудеть износившиеся подшипники валов. Тогда же может ухудшиться четкость выбора передач – но для ее восстановления в большинстве случаев удается обойтись регулировкой привода.

АКП

Шестиступенчатый автомат Hyundai-Kia A6GF1 (он же A6F22) или A6MF1 (A6F24) выпускается с 2009 года и имеет сравнительно простое устройство с тросовым приводом селектора. За это время практически все детские болячки были вылечены.

При аккуратной эксплуатации имеет ресурс не менее 250 тысяч км . Агрессивная езда приводит к его существенному сокращению: ускоренно изнашиваются блокировки гидротрансформатора, а затем из-за перегревов и продуктов износа в масле может выйти из строя гидравлика системы управления.

Обновлять жидкость нужно не реже, чем через 50–60 тысяч км. После 140–150 тысяч км часто текут прокладки и сальники.

РКП

Семиступенчатый преселективный робот Hyundai-Kia D7UF1 (с внутренним индексом D7F34D) с парой сухих сцеплений – самый молодой трансмиссионный агрегат, выпускается с 2015 года. Но не самый бесхлопотный. Бороться с дерганым характером помогут более свежие версии прошивок блока управления.

Сцепления способны износиться уже через 50–70 тысяч км. На этом же пробеге обновления может потребовать и двухмассовый маховик.

Шасси

Стуки в рулевом ближе к 100 тысяч км зачастую связаны не с рейкой, а с ослабшим креплением карданного соединения рулевого вала. Электромеханический усилитель, установленный на рулевом валу, в целом надежен, а его нечасто встречающиеся сбои лечатся перепрограммированием блока управления. Рулевые наконечники обычно держатся до 70–90 тысяч км, а рулевые тяги – до 120–140 тысяч км.

Увеличенный до 180 мм клиренс на ходимости подвесок не сказался. Она не выдающаяся, но и не сказать, что слишком уж скромная, – средняя. Первыми через 40–60 тысяч км сдаются недорогие стойки и втулки стабилизатора. Запрессованные в передние рычаги шаровые опоры, как правило, выдерживают 80–100 тысяч км. Чуть позже, через 100–120 тысяч км изнашиваются амортизаторы в стойках и их опорные подшипники.

Через 80–100 тысяч км могут утратить герметичность пыльники ШРУСов. Ступичные подшипники (все в сборе со ступицей) способны загудеть через 100–120 тысяч км. Сальник коленчатого вала – одно из потенциальных мест протечек масла.

Тормозная система при своевременном обслуживании сюрпризов обычно не преподносит – разве что передние тормозные диски на удивление быстро изнашиваются, иной раз их хватает всего на 40–50 тысяч км. Для замены лучше выбрать аналоги от именитых производителей – и дешевле выйдет, и на дольше хватить может. Задняя полузависимая подвеска долговечнее: сайлентблоки упругой балки редко требуют внимания ранее 130–160 тысяч км.

Салон

Электрика не слишком сложная, существенных проблем с ней немного. Электронные системы и компоненты могут сбоить при серьезных морозах – забастовать способны даже стартер или система бесключевого доступа. Однако, отогревшись, все обычно приходят в себя. Если какая-то система (например, климатическая) не выходит из анабиоза, может помочь снятие клеммы аккумулятора. А сбои в прогретом виде обычно свидетельствуют о необходимости обновить прошивку соответствующих блоков.

Хотя медиасистем порой требует вмешательства и в «железо».

К пробегу 100 тысяч км кожа оплетки руля, как правило, уже основательно «отполирована». Даже на самых «популярных» кнопках пиктограммы долго не истираются.

Салон по меркам класса отделан неплохо и достаточно успешно сопротивляется старению.

Подогрев сидений перестает работать из-за перегорающего мата. У экокожи обивки сидений дорогих версий со временем могут появиться трещины верхнего слоя. Ткань сидений прочна, а вот набивка способна промяться уже через 4–5 лет. Один из способов восстановления нормального функционирования эектростеклоподъемников – их адаптация.

Итог

В целом Kia Soul третьего поколения удачнее своего предшественника – основные агрегаты стали надежнее. Избегать стоит только версии с турбонаддувом.

Благодарим БалтАвтоТрейд М, дилера Pango Cars, за предоставленный автомобиль.