Свежий кроссовер знакомой марки: что с надежностью? Какой ресурс?
Третий Soul (англ. – «душа») серии SK3 дебютировал в 2018 году. Версии после рестайлинга 2022 года до нас так и не добрались.
С 2019 года Soul производили по полному циклу со сваркой и окраской кузова на калининградском Автоторе – вплоть до 2022 года.
Для Европы выпускалась и электрическая версия. А вот дизельных моторов в гамме не осталось. Бензиновые же схожи с агрегатами на предшественнике второго поколения.
Самый популярный – атмосферник 1.6 MPI (123 л. с.) серии G4FG из семейства Gamma. Мотор 2.0 MPI (150 л. с.) с кодом G4NA из семейства Nu вдвое более редок.
На версии GT-Line остался турбомотор 1.6 T‑GDI (200 л. с.) серии G4FJ. Только ему полагается семиступенчатый робот D7UF1 с сухими сцеплениями Valeo.
С атмосферниками 1.6 и 2.0 сочетается шестиступенчатый автомат от компании Hyundai Power Tech в модификациях A6GF1 и A6MF1 под разный крутящий момент. С младшим мотором встречается и механическая шестиступка Hyundai серии M6F17.
С любым из силовых агрегатов привод – только передний.
Платформа K2 – как, к примеру, и у Kia Ceed. Но Soul использует ее упрощенную версию с торсионной балкой вместо задней многорычажки. Передняя подвеска со стойками McPherson – модернизация конструкции еще автомобилей первого поколения образца 2008 года.
Для российского рынка клиренс был увеличен на 10 мм за счет иных пружин и амортизаторов. А у версии GT-Line эти элементы – со своими характеристиками.
Кузов
Ветровое стекло слабое, активно ловит сколы и затирается от щеток стеклоочистителя. А низко расположенные фары со временем мутнеют от пескоструя.
Одно из главных слабых мест – дверь багажника. Она уязвима у многих универсалов, а у Соула вдобавок средняя часть накладки между фонарями потирает краску кузова, что приводит к коррозии. Кроме того, вспучивания краски могут обнаружиться в местах контакта бамперов и крыльев, особенно задних.
Двигатели
1.6
Известная атмосферная «четверка» 1.6 MPI серии G4FG относится к появившемуся в 2006 году семейству Gamma и производится на китайском заводе Hyundai/Kia с 2010 года. Этот мотор по-прежнему имеет легкосплавный блок цилиндров с тонкостенными чугунными гильзами и 16 клапанов, время от времени требующих регулировки зазора подбором толкателей (обычно не ранее 100‑тысячного пробега). А отличается от предыдущего агрегата G4FC распредвалами, поршнями, впускным трактом переменной длины и парой фазовращателей.
Агрегат способен отработать до капремонта не менее 250 тысяч км – главное, чтоб не наделал бед его собственный нейтрализатор, пристроенный вплотную к ГБЦ. Слабоватая керамика его сот склонна выкрашиваться, и на определенных режимах работы мотора абразивные крошки могут попасть в цилиндры. Признак неприятностей с нейтрализатором – снижение тяги (сначала на высоких оборотах). А последующие задиры сопровождаются стуком поршней при перекладке и повышенным расходом масла.
Остроту этой проблемы мотора снизили как раз к его появлению на Соуле в 2019 году. Тогда нейтрализатор сделали более прочным и переписали программу управления двигателя, чтобы уменьшить риск пропусков зажигания и губительного догорания топливной смеси в нейтрализаторе.
Тем не менее, проверка цилиндров и нейтрализатора эндоскопом как при покупке подержанного Соула, так и при его обслуживании не повредит. Вовремя обнаруженное начало проблем с его сотами сможет уберечь от гораздо более серьезных – с блоком цилиндров.
В остальном двигатель непланово привлекает внимание, в основном, протечками – клапанная и передняя крышки двигателя часто запотевают ранее 100 тысяч км. А после 120 тысяч км к пропуску масла нередко присоединяются и сальники коленвала.
Как и остальные двигатели Соула, крайне чувствителен к тепловому режиму – при регулярных перегревах цилиндры часто «идут эллипсом», что становится еще одной причиной нескромного расхода смазки. Промывка радиатора хотя бы раз в пару лет не будет лишней.
2.0
Двухлитровый двигатель модели G4NA принадлежит к более современному семейству Nu, появившемуся в 2010 году. Имеет облегченный блок со смещенным относительно оси цилиндров коленвалом (для уменьшения трения), цепной привод ГРМ, фазовращатели на впуске и выпуске, пластиковый впускной трубопровод с изменяемой геометрией и общий ресурс около 300 тысяч км.
Как и с младшим мотором, при покупке экземпляров с пробегом 140–180 тысяч км показано эндоскопическое обследование стенок цилиндров: керамическими крошками нейтрализатор способен навредить и здесь.
Вдобавок поршни с тонкими кольцами и минимальным расстоянием между перегородками склонны перегреваться – с теми же неприятными последствиями в виде задиров и повышенного расхода масла. Хотя еще перед дебютом Соула, в 2017 году, мотор стали оснащать масляными форсунками для охлаждения поршней – проблема стала встречаться позже и реже.
Мотор более требователен к маслу, от чистоты и давления которого зависит работоспособность гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов. Кроме того, забитый отложениями канал гидронатяжителя цепи ГРМ становится причиной ее ослабления и неровной работы двигателя.
1.6T
Турбомотор 1.6 с кодом G4FJ у версии GT-Line хоть и относится к серии Gamma, менее удачен. Вдобавок к слабым местам атмосферного собрата 1.6 модели G4FG, есть проблемы с проворотом шатунных вкладышей, ресурсом поршней и турбокомпрессора BorgWarner. От более активной работы и нагрузок цепь ГРМ способна растянуться через 100–150 тысяч км. Из-за непосредственного впрыска впускные клапаны ожидаемо быстро зарастают отложениями. А после 100–120 тысяч км из-за загрязнения каналов и заслонок впускного трубопровода часто плавают обороты.
Коробки передач
МКП
Шестиступенчатая механическая коробка Hyundai M6CF1 (она же M6F17) производится еще с 2010 года. Имеет классическую двухвальную конструкцию с тросовым приводом переключения и не является образцом для подражания. Течь сальника первичного вала после 100–120 тысяч км, помимо утраты смазки, вдобавок часто оборачивается и пробуксовкой замасленного сцепления. На том же пробеге нередко выходит из строя выжимной подшипник.
Через 150–180 тысяч км способны загудеть износившиеся подшипники валов. Тогда же может ухудшиться четкость выбора передач – но для ее восстановления в большинстве случаев удается обойтись регулировкой привода.
АКП
Шестиступенчатый автомат Hyundai-Kia A6GF1 (он же A6F22) или A6MF1 (A6F24) выпускается с 2009 года и имеет сравнительно простое устройство с тросовым приводом селектора. За это время практически все детские болячки были вылечены.
При аккуратной эксплуатации имеет ресурс не менее 250 тысяч км. Агрессивная езда приводит к его существенному сокращению: ускоренно изнашиваются блокировки гидротрансформатора, а затем из-за перегревов и продуктов износа в масле может выйти из строя гидравлика системы управления.
Обновлять жидкость нужно не реже, чем через 50–60 тысяч км. После 140–150 тысяч км часто текут прокладки и сальники.
РКП
Семиступенчатый преселективный робот Hyundai-Kia D7UF1 (с внутренним индексом D7F34D) с парой сухих сцеплений – самый молодой трансмиссионный агрегат, выпускается с 2015 года. Но не самый бесхлопотный. Бороться с дерганым характером помогут более свежие версии прошивок блока управления.
Сцепления способны износиться уже через 50–70 тысяч км. На этом же пробеге обновления может потребовать и двухмассовый маховик.
Шасси
Стуки в рулевом ближе к 100 тысяч км зачастую связаны не с рейкой, а с ослабшим креплением карданного соединения рулевого вала. Электромеханический усилитель, установленный на рулевом валу, в целом надежен, а его нечасто встречающиеся сбои лечатся перепрограммированием блока управления. Рулевые наконечники обычно держатся до 70–90 тысяч км, а рулевые тяги – до 120–140 тысяч км.
Увеличенный до 180 мм клиренс на ходимости подвесок не сказался. Она не выдающаяся, но и не сказать, что слишком уж скромная, – средняя. Первыми через 40–60 тысяч км сдаются недорогие стойки и втулки стабилизатора. Запрессованные в передние рычаги шаровые опоры, как правило, выдерживают 80–100 тысяч км. Чуть позже, через 100–120 тысяч км изнашиваются амортизаторы в стойках и их опорные подшипники.
Салон
Электрика не слишком сложная, существенных проблем с ней немного. Электронные системы и компоненты могут сбоить при серьезных морозах – забастовать способны даже стартер или система бесключевого доступа. Однако, отогревшись, все обычно приходят в себя. Если какая-то система (например, климатическая) не выходит из анабиоза, может помочь снятие клеммы аккумулятора. А сбои в прогретом виде обычно свидетельствуют о необходимости обновить прошивку соответствующих блоков.
Хотя медиасистем порой требует вмешательства и в «железо».
Итог
В целом Kia Soul третьего поколения удачнее своего предшественника – основные агрегаты стали надежнее. Избегать стоит только версии с турбонаддувом.
Благодарим БалтАвтоТрейд М, дилера Pango Cars, за предоставленный автомобиль.
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Отзывы о Kia Soul ()
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.