Такой вопрос прислал читатель «За рулем», прочитав сравнительный тест с участием Kia Soul и Suzuki Jimny.

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В тесте мы похвалили базовый двигатель Соула объемом 1,6 литра, чем сбили с толку читателя, почти решившегося на покупку двухлитровой версии. Возвращаемся к теме и подробнее рассказываем о мощности, экономичности, выгоде при покупке и в содержании.

На нашем рынке корейцы предлагают Soul с атмосферными моторами 1.6 MPI (123 л.с.) или 2.0 MPI (150 л.с.). Турбоверсия GT Line мощностью 200 л.с. с роботизированной коробкой не в счет — это штучный товар.

Как едет?

Если ты не светофорный гонщик, хватит базового мотора 1.6 (123 л.с.), особенно в варианте с механической коробкой. С автоматом такой Soul медленнее в разгоне до сотни на 0,8 с (12,0 с). Обе коробки — шестиступенчатые, надежные и удобные. Версия 2.0 продается только с автоматом и очевидно быстрее (10,2 с до 100 км/ч), но где реализовать потенциал двигателя? В городе, увешанном камерами, так много «лошадей» пригодятся разве чтобы потешить самолюбие. Но если часто ездишь по трассе, да еще и с полной загрузкой, то два литра предпочтительнее.

Какой экономичнее?

Оба двигателя переваривают 92‑й бензин. По данным производителя, двухлитровый чуть прожорливее: такая версия тратит на каждые 100 км пути на 0,6 л больше. Так что за 10 000 км базовая версия сэкономит 60 л бензина (2500 рублей). Невеликая сумма, которая размажется по годовому бюджету. В отличие от транспортного налога: в Москве за 1,6‑литровый Soul он составит 3075 рублей, а за двухлитровый — 5250 рублей.

Какой надежнее?

На машинах в исполнении Luxe стоят 17‑дюймовые колеса и шины размерностью 215/55 R17. Это оптимальный вариант. 18‑дюймовые колеса (235/45 R18) у топовых версий, с ними нужно быть аккуратнее на плохих дорогах.

Младший мотор относится к семейству Gamma. Регулировку клапанов (гидрокомпенсаторов зазоров нет) нужно проводить каждые 90 000 км, однако опыт владельцев показывает, что потребность обычно возникает реже. У двухлитрового двигателя из серии Nu гидрокомпенсаторы предусмотрены — минус одна процедура на ТО.

Однако траты на первые десять ТО (а это 150 000 км пробега) почти равны: владельцу 1,6‑литровой машины с автоматом придется выложить 88 287 рублей, а покупателю двухлитровой — 86 783 рубля. Причина в том, что менять свечи зажигания на менее мощном Соуле нужно каждые 60 000 км против 150 000 км. Двухлитровому полагаются более долговечные иридиевые.

Оба двигателя с цепным приводом ГРМ. У 1,6‑литрового она легко прослужит 150 000–200 000 км при хорошем масле, своевременной его замене и спокойном стиле езды. У двухлитрового ресурс чуть меньше из-за больших динамических нагрузок, которые испытывает цепь. Но на общем фоне ресурс привода ГРМ весьма хорош. Итог — паритет.

Какой дешевле?

Базовый Soul 1.6 (от 1 029 900 рублей) на 230 000 рублей доступнее самого простого двухлитрового. Но по оснащению машины пересекаются лишь в комплектациях Luxe (от 1 219 900 рублей) и Prestige (от 1 359 900 рублей), причем в «Престиже» масса приятных опций: обогрев руля, дополнительный электрический отопитель салона, мультимедиа с 7‑дюймовым дисплеем, 17‑дюймовые колеса.

А кожаный салон, электрорегулировки передних кресел, крутая аудиосистема Harman Kardon с сабвуфером доступны в исполнениях Premium и Premium+ только со 150‑сильным ­мотором.

Базовая аудиосистема — с 3,8‑дюймовым монохромным дисплеем. Начиная с версии Luxe ставят цветной 7‑дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto (на фото). В топовых версиях Premium — высококлассная аудиосистема Harman Kardon и экран на 10,25 дюйма.

Что брать?

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Как видите, выбор придется делать не между двигателями, а между комплектациями. В случае с Соулом 1.6 оптимальной представляется Prestige 1.6 6AT (1 359 900 руб­лей) с пакетом «Теплые опции», датчиками парковки спереди и сзади, камерой заднего вида и бесключевым доступом. Это хороший набор для города.

Идеальная машина 2.0 — в комплектации Premium за 1 579 000 рублей. Если уж брать два литра, то с комплексом ассистентов Drive Wise: контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, автоторможением, круиз-контролем с возможностью поддержания дистанции, удержания в полосе и мониторинга усталости водителя.

Мы протестировали эти системы на полигоне. Полностью полагаться на них рано: электроника пока не умеет распознавать объекты, движущиеся перпендикулярно траектории, не готова победить сильный туман и снегопад. Но при хорошей видимости это отличный помощник: Drive Wise — серьезный аргумент в пользу двухлитровой машины.

Покупаю Kia Soul: какой мотор лучше — 1.6 или 2.0? Такой вопрос прислал читатель «За рулем», прочитав сравнительный тест с участием Kia Soul и Suzuki Jimny. Покупаю Kia Soul: какой мотор лучше — 1.6 или 2.0?

Фото: Георгий Садков и Kia