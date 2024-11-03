Смелый прототип из СССР: гусеничный вездеход с пневмокатками
Вездеход необычной конструкции ЗИЛ‑3906 Аэролл появился на свет в конце 70‑х годов. Применение движителя на пневмокатках позволяло снижать давление на грунт.
При движении по снежной целине глубиной до полуметра машина развивала скорость до 15 км/ч, а на грунтовых дорогах разгонялась до 25 км/ч. Поворот осуществлялся блокировкой бортового фрикциона. При наклоне руля-штурвала вперед вездеход ускорялся, назад – замедлялся.
Во время испытаний на машине сломалась цепь, после чего ее фактически забросили. Спустя несколько десятилетий ее восстановил один из столичных вузов и теперь использует для внутренних мероприятий.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?
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