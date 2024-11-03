Смелый прототип из СССР: гусеничный вездеход с пневмокатками

«За рулем» рассказал о необычной конструкции советского вездехода ЗИЛ‑3906 Аэролл

Вездеход необычной конструкции ЗИЛ‑3906 Аэролл появился на свет в конце 70‑х годов. Применение движителя на пневмокатках позволяло снижать давление на грунт.

При движении по снежной целине глубиной до полуметра машина развивала скорость до 15 км/ч, а на грунтовых дорогах разгонялась до 25 км/ч. Поворот осуществлялся блокировкой бортового фрикциона. При наклоне руля-штурвала вперед вездеход ускорялся, назад – замедлялся.

ЗИЛ‑3906 Аэролл

Во время испытаний на машине сломалась цепь, после чего ее фактически забросили. Спустя несколько десятилетий ее восстановил один из столичных вузов и теперь использует для внутренних мероприятий.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Об особенностях первого советского экспортного автомобиля рассказано тут.