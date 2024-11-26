Почему вы подозрительны для инспектора ГАИ

«За рулем» дал совет, как водителю успокоиться перед проверкой документов

Инспектор ГАИ по роду службы ежедневно сталкивается с десятками водителей. Безусловно, каждый из них уникален и у каждого есть свои особенности… Но опытный инспектор уже с первой минуты разговора относит нас к одному из типов водителей.

С одним водителем сотрудник ДПС быстро распрощается, а вот другому может устроить «допрос с пристрастием». Сегодня нас интересует именно второй случай. И мы рассмотрим очень подозрительный тип водителя.

Водитель-параноик

Особые приметы:

нервозность;

еще не успев сесть за руль, такой водитель уже просчитывает все самые негативные сценарии – от банального ДТП до захвата человечества инопланетянами;

встреча с инспектором ГАИ – настоящий ночной кошмар параноика, ведь он наверняка где-то «нарушил», по крайней мере, в этом уверен сам водитель-параноик.

По сути, параноик во многом похож на водителя-новичка. Он тоже боится сделать что-то не так в беседе с инспектором. Правда, экзамен в ГАИ он, возможно, сдавал пару десятков лет назад и уже забыл часть ПДД. Кстати, это может только усугубить ситуацию и заставить параноика нервничать еще больше.

Нервное поведение – злейший враг любого водителя. Инспектор может решить, что вам есть что скрывать. Тогда он инициирует более серьезную проверку (вплоть до досмотра машины).

Как себя вести, чтобы быстрее отпустили

Нервничайте сколько угодно – только про себя, пожалуйста. Чем спокойнее и сдержаннее вы будете вести себя ближайшие пару-тройку минут, тем больше шансов, что вам пожелают счастливого пути и отпустят с миром.

Быстро успокоиться поможет простой прием: пока инспектор идет к вашей машине, положите руки на колени сожмите кулаки со всей силы, глубоко вдохните и на выдохе немного ослабьте пальцы. Затем опять вдохните и на выдохе еще немного разожмите кулаки. Главное – успеть полностью разжать кулаки до того, как инспектор встанет у вашего открытого окна. В противном случае вас могут отнести к такому типу водителя, как агрессор.

Почему не стоит «дружить» с инспектором ГАИ, читайте здесь.

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