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ЗИС‑5 с навесным снегоуборочным оборудованием ДАК‑5
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Так в СССР убирали снег, если не было трактора: очень полезная разработка

«За рулем» рассказал про нетипичное навесное оборудование грузовиков в СССР

Почти 90 лет назад журнал «За рулем» № 6 за 1935 год сообщил о создании снегоочистителя ДАК5, предназначенного для установки на автомобиль ЗИС5. Ранее для уборки снега использовали только тракторы, передвигавшиеся со скоростью 2–3 км/ч – теперь же она увеличивалась до 10–12 км/ч.

ЗИС‑5 с навесным снегоуборочным оборудованием ДАК‑5
ЗИС‑5 с навесным снегоуборочным оборудованием ДАК‑5
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Новинка состояла из двухотвального плуга, присоединявшегося к машине спереди, и бокового крыла, расположенного со стороны правого борта автомобиля.

Одновременно сообщалось об аналогичной разработке, рассчитанной на крепление к автомобилям ГАЗ-АА.

Аббревиатура ДАК – явный намек на инициалы автора разработки, инженера Центрального автоэксплуатационного научно-исследовательского института (ЦАНИИ) Д.А.Карповича.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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Фото:
«За рулем»
02.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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