Так в СССР убирали снег, если не было трактора: очень полезная разработка
Почти 90 лет назад журнал «За рулем» № 6 за 1935 год сообщил о создании снегоочистителя ДАК‑5, предназначенного для установки на автомобиль ЗИС‑5. Ранее для уборки снега использовали только тракторы, передвигавшиеся со скоростью 2–3 км/ч – теперь же она увеличивалась до 10–12 км/ч.
Новинка состояла из двухотвального плуга, присоединявшегося к машине спереди, и бокового крыла, расположенного со стороны правого борта автомобиля.
Одновременно сообщалось об аналогичной разработке, рассчитанной на крепление к автомобилям ГАЗ-АА.
Аббревиатура ДАК – явный намек на инициалы автора разработки, инженера Центрального автоэксплуатационного научно-исследовательского института (ЦАНИИ) Д. А. Карповича.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Особенности конструкции первого советского эвакуатора описаны здесь.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках