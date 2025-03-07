Как торговаться при покупке автомобиля: 7 главных правил

«За рулем» рассказал, какие приемы помогут сбить цену на покупаемую машину

Покупка автомобиля – серьезный шаг, который мало кто отваживается сделать не отмерив семь раз. Чтобы после сделки вас не мучали сомнения, не заплатили ли вы за автомобиль больше необходимого, важно уметь торговаться – уверенно и хладнокровно.

Ни для кого не секрет, что, публикуя объявление о продаже машины, продавцы на вторичном рынке уже закладывают в ее стоимость возможность торга. Согласно исследованию агентства «Автостат», средний дисконт на вторичном авторынке составляет 6,3%. Основная причина для торга – состояние машины и ее ликвидность.

Но «давить» во время торга можно не только на это. В нашей статье мы рассмотрим ключевые моменты, которые помогут вам улучшить свои навыки переговоров и выгодно купить машину даже у несговорчивого продавца.

Правило 1. Изучите предмет торга

Плох тот переговорщик, который рассчитывает провернуть сделку экспромтом. Как известно, плохая подготовка – хорошо спланированный провал. Поэтому перед, тем как отправиться на встречу с конкретным продавцом, проведите мини-расследование .

Изучите цены. Сравните предложения на аналогичные автомобили в разных местах. Используйте онлайн-платформы, чтобы получить представление о рыночной стоимости автомобиля в таком же техническом состоянии, что и ваш «кандидат».

Сравните предложения на аналогичные автомобили в разных местах. Используйте онлайн-платформы, чтобы получить представление о рыночной стоимости автомобиля в таком же техническом состоянии, что и ваш «кандидат». Держите себя в рамках. Установите бюджет на покупку автомобиля и не уходите за пределы этого лимита. Кстати, при планировании не забудьте, что в стоимость автомобиля также должны войти дополнительные расходы (страховка, регистрация в ГАИ). По возможности включите туда сразу транспортный налог – вам все равно придется платить его как новому владельцу.

Правило 2. Осмотрите автомобиль

Покупая подержанный автомобиль, важно обязательно провести его тщательную проверку. Даже если продавец – ваш хороший знакомый, есть смысл все тщательно осмотреть и проверить. Такая предосторожность сохранит хорошие отношения и убережет вас от рисков. Ведь в автомобиле могут быть неисправности, о которых сам владелец и не подозревает. Подробнее о том, какие ошибки совершают автолюбители при осмотре приобретаемой машины, мы писали вот тут. Если кот в мешке – не ваш вариант, ни в коем случае не пренебрегайте этими пунктами.

Проверка технического состояния. Осмотрите кузов, двигатель, внутреннее пространство и ходовую часть. Обратите внимание на следы повреждений, коррозию и другие возможные проблемы.

Осмотрите кузов, двигатель, внутреннее пространство и ходовую часть. Обратите внимание на следы повреждений, коррозию и другие возможные проблемы. История автомобиля. Запросите VIN и проверьте историю автомобиля на предмет аварий или крупных ремонтов. Сегодня многие сервисы предоставляют эту услугу абсолютно бесплатно. К примеру, это можно сделать на официальном сайте Госавтоинспекции. Такая предусмотрительность поможет вам оценить реальную стоимость машины и узнать о возможных «подводных камнях» – например, об аресте автомобиля или запрете на регистрационные действия. Подробнее о том, как действовать в такой ситуации, мы разбирались вместе с адвокатом вот тут.

Правило 3. Задайте стартовую цену

Помните, как проходят торги в аукционных домах? Тут все то же самое. Важно задать «стартовую цену лота». Начинайте торговаться с той цены, которая ниже вашей целевой (то есть той, за которую вы реально готовы забрать машину). Это позволит вам создать пространство для переговоров. Условно, если вы рассчитываете заплатить 1 млн 300 тысяч рублей, начните с предложения в 1 млн 100 тысяч рублей. Тут главное помнить, что такой подход к делу является абсолютно нормальным. Обычно продавцы ожидают, что покупатели попробуют снизить цену, и не видят в этом ничего предосудительного.

Правило 4. Верьте в то, что вы говорите

Убедите продавца в том, почему ваше предложение справедливо. Для этого приведите в пример аналогичные автомобили, которые стоят меньше. Затем укажите на недостатки рассматриваемого вами автомобиля (например, пробег, состояние, возраст).

Не стесняйтесь открыто говорить продавцу, что его вариант – не единственный. Если на рынке много предложений на аналогичные автомобили, укажите, что вы можете просто перейти к другому варианту. Только без нажима, чтобы не выглядеть хамом или манипулятором.

Правило 5. Слушайте и проявляйте терпение

Не спешите с решением. Постарайтесь слушать продавца и формулируйте свои аргументы с учетом его ответов. Избегайте эмоциональных решений, сохраняйте спокойствие и уверенность.

«Самое дестабилизирующее чувство при переговорах – это желание. Чем сильнее вы хотите приобрести конкретный товар или продать что-то, тем слабее ваша позиция в ходе переговоров», – цитата из книги «Переговоры» эксперта по развитию бизнеса Брайана Трейси.

Собственно, чем вы отличаетесь от тех бизнесменов, для которых он писал эту книгу? Берем на заметку.

Правило 6. Используйте техники «мягкой» продажи

Да, звучит странно, ведь продаете здесь не вы, а вам. Но в данном случае речь идет именно о методологии такой продажи. Суть в том, чтобы оперативно выстроить с вашим оппонентом качественные партнерские отношения, причем плавно и без нажима.

Обозначьте проблемы и пути их решения. Если вы понимаете, что в автомобиле есть к чему придраться, используйте эти недостатки как аргумент для скидки. Причем подавать скидку нужно именно как вариант решения проблемы – в конце концов, вам потом еще тратить деньги на то, чтобы «довести до ума» ваше приобретение. Кстати, мы сейчас даже ничего не приукрашиваем.

Если вы понимаете, что в автомобиле есть к чему придраться, используйте эти недостатки как аргумент для скидки. Причем подавать скидку нужно именно как вариант решения проблемы – в конце концов, вам потом еще тратить деньги на то, чтобы «довести до ума» ваше приобретение. Кстати, мы сейчас даже ничего не приукрашиваем. Попробуйте выбить для себя допуслуги. Победой в переговорах с продавцом может стать не только скидка на машину. Если владелец не готов снижать цену на автомобиль, попробуйте договориться о дополнительных услугах. Например, бесплатная замена масла, добавление вас в страховку или аксессуары в подарок. Комплект хорошей зимней резины с дисками и/или летние коврики тоже хорошие приобретения.

Правило 7. Готовьтесь идти навстречу

Качественные переговоры – это всегда компромисс. В большинстве случаев идеальная цена для обеих сторон находится где-то посередине. Будьте открыты к переговорам с продавцом и готовьтесь рассмотреть различные варианты. Только не соглашайтесь на те условия, которые вас не устраивают. Компромисс – это, прежде всего, партнерское соглашение.

Главное – не оступиться в финале

Когда вы достигли соглашения, убедитесь, что все аспекты сделки четко зафиксированы на бумаге. Обязательно проконтролируйте правильность заполнения документов и гарантий, обещанных продавцом, чтобы потом не оказалось, что про летние коврики, как и про зимние шины в придачу, вы не договаривались.

Если что-то вдруг пойдет не так, не отчаивайтесь. Уметь торговаться – это искусство. Одни делают это интуитивно, а другим требуется немного практики. Хорошая новость в том, что теперь у вас есть стратегия и первый, пусть даже не самый лучший, но опыт.

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