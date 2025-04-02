«Закольцевал» воздух в салоне авто — можно ли от этого задохнуться

Эксперт Ревин объяснил все особенности работы климатической системы автомобиля

Рециркуляция воздуха в автомобиле – это забор воздуха в климатическую установку не с улицы, а из салона. При этом салон оказывается изолированным.

Когда появилась рециркуляция воздуха

Человечество гораздо раньше познакомилось с рециркуляцией воздуха, чем может показаться. Как и очаг в первобытной пещере, так и батареи в современном доме греют один и тот же воздух.

То же самое делает современная сплит-система домашнего кондиционирования воздуха. И при работе кондиционера не следует открывать окна. Система должна быть замкнута. В противном случае потери тепла или прохлады будут гигантскими, а энергозатраты – огромными. Все дело в очень большом объеме жилых помещений. Ведь даже небольшая девятиметровая комната – это более 20 кубометров воздуха.

Почему можно включать кондиционер без рециркуляции

Самые первые отопители в автомобилях стали пропускать через себя забортный воздух, подогревать его и нагнетать в салон.

По тому же принципу работают и современные системы климат-контроля. Основной режим работы – использование забортного воздуха, который затем подогревается или охлаждается.

Такой режим возможен благодаря очень небольшому объему салона автомобиля – не более двух кубических метров, если это не огромный внедорожник или минивэн. Кстати, именно на таких крупных автомобилях и ставят порой второй блок с отопителем и испарителем кондиционера.

Еще стоит обратить внимание на высокую мощность теплообменника отопителя, которая даже у небольшой Лады Гранты превышает 4 кВт, о чем мы уже рассказывали. При этом надо понимать, что эти киловатты «бесплатные»: тепло все равно надо сбросить хоть через радиатор отопителя, хоть через основной.

Производительность автомобильных кондиционеров также сравнима с домашней сплит-системой.

Схема климатической установки с режимом рециркуляции: 1 – радиатор отопителя; 2 – заслонка регулятора температуры; 3 – испаритель кондиционера; 4 – салонный фильтр; 5 – заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 – электровентилятор.

Когда нужна рециркуляция воздуха в салоне

Рециркуляция воздуха чаще всего нужна в неблагоприятных условиях, причем самых разных.

В мороз включение рециркуляции позволит немного быстрее прогреть салон. Но помните, что если вы и ваши пассажиры занесли на ботинках снег в салон, а сами сидите в мокрой одежде, то стекла мгновенно запотеют и ехать будет невозможно. Тут поможет только забор свежего воздуха с улицы.

В летний ливень, когда воздухозаборник отопителя под ветровым стеклом буквально залит водой, а стекла начинают запотевать, лучше включить режим рециркуляции, но только вместе с кондиционером. Дело в том, что кондиционер сушит воздух. Вы же помните про капли воды под автомобилем при работе кондиционера? Так вот, это – влага, удаленная из воздуха.

В летнюю жару автомобиль, нагретый на солнце, можно быстро охладить, сначала проветрив салон через открытые двери, а затем включив кондиционер с рециркуляцией. Только не направляйте поток воздуха на ветровое стекло – треснет!

Рециркуляцию приходится включать, когда воздух за бортом загрязнен сажей или пропитан неприятными запахами. Так бывает, когда движетесь за коптящим грузовиком, автобусом или мусоровозом либо проезжаете мимо свинофермы.

Рычажок управления режимом рециркуляции Renault Logan или Daster, а также Лада Ларгус плохо виден для рослого водителя. Из-за этого очень просто забыть выключить рециркуляцию, ведь никакой световой индикации нет.

Можно ли задохнуться при рециркуляции воздуха в салоне машины

Пользоваться режимом рециркуляции, даже если в салоне находятся один или два человека, дольше 10-15 минут не стоит.

При этом концентрация кислорода в небольшом салоне машины быстро падает, из-за чего наблюдается эффект, как на подводных лодках, моряки которых часто испытывают кислородное голодание – гипоксию, у которой есть пять стадий.

1. Скрытую форму гипоксии отличает ускорение темпа речи, усиленная жестикуляция, легкое нарушение координации, а также приподнятое настроение и прилив сил – это защитный механизм организма для увеличения притока кислорода к тканям.

2. На второй стадии самочувствие ухудшается, появляется тяжесть в голове, а движения требуют усилий.

3. Работоспособность падает, появляется головная боль, тошнота и рвота. Человек бледнеет и даже синеет.

4. Потеря сознания, судороги, возможно непроизвольные мочеиспускание и дефекация.

5. Резкое замедление дыхания.

Как правило, люди замечают гипоксию на второй стадии и сразу понимают, что пространство, в котором они находятся, следует срочно проветрить.

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