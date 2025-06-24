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Инспектор на мотоцикле — на что он имеет право

«За рулем» объяснил, имеет ли право мотобат ДПС останавливать автомобили

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В п. 2.1.1 ПДД четко прописаны взаимоотношения водителей и сотрудников дорожной инспекции: водитель обязан «иметь при себе и по требованию передавать для проверки» определенный набор документов. Обратите внимание, что отсутствуют подробности относительно конкретного ТС или сотрудника полиции: положение действует одинаково для любого случая.

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Далее читаем п. 2.4: «право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам», а также должностным лицам ФС по надзору за транспортом и таможенных органов. Снова нет разделения по типам транспортных средств.

Также дается четкое определение термину «регулировщик»:

«…лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения <...> и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик обязан быть в специальной форме либо иметь значок и снаряжение, позволяющие идентифицировать его должность. Регулировщиками являются полицейские, представители ВАИ, сотрудники дорожных организаций, контролирующие ж/д переезды и паромы, выполняющие свои служебные обязанности».

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В регламенте ГАИ также нет рекомендаций, как выбирать объекты контроля среди различных видов транспорта, исходя из типа ТС, на котором ездит инспектор.

Однако реальность отличается от требований нормативных актов: инспекторы ДПС, которые перемещаются на мотоциклах, обращают больше внимания именно на мотоциклистов, чем на владельцев легковых машин, грузовиков и автобусов.

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Но в случае грубого нарушения или других веских причин мотобат обязательно остановит и легковую машину, и грузовик, и автобус.

И наоборот, инспектор ГАИ, несущий дежурство на автомобиле, редко останавливает мотоциклистов: догнать такого нарушителя сложно, а безопасно задержать еще труднее. Если преследование приведет к несчастному случаю, инспектору придется долго доказывать свою правоту. Однако и тут стоит учитывать, что серьезные правонарушения вряд ли останутся незамеченными и безнаказанными.

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Кацубо Игорь
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 1948
24.06.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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