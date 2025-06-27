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Чего боятся автодилеры (и что страшнее — онлайн или параимпорт)?

Максим Кадаков рассказал, как выгоднее всего купить новый автомобиль в 2025 году

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась в ФАС с предложением запретить производителям и дистрибьюторам автомобилей прямые онлайн-продажи автомобилей конечному потребителю. Но через некоторое время позиция поменялась: теперь РОАД выступает за развитие цифровых каналов – но при условии, что в этот процесс будут вовлечены и официальные дилеры.

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Чего боятся автодилеры

Дилеров напугало положение в проекте национального плана по развитию конкуренции на 2026–2030 годы, где предусмотрено развитие прямых онлайн-продаж от производителей и дистрибьюторов до 5% от общего объема к концу 2026 года. Вполне очевидно, чего боятся дилеры в случае активного развития онлайн-торговли:

  •  прямой конкуренции с онлайном
  •  снижения своих доходов
  •  снижения прозрачности сделок
  •  угрозы стабильности дилерской сети, особенно в регионах
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По мнению РОАД, развитие прямых продаж может ущемить интересы дилеров: привести к поставкам неликвида, фиксации цен, разделу рынка или навязыванию агентских схем.

Иными словами, дилеры против того, чтобы машины продавались мимо их рук – когда им остается только послепродажное и гарантийное обслуживание.

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Чего хотят дилеры

После разворота своей позиции практически на 180 градусов дилеры запели по-другому: мы поддерживаем развитие цифровых форматов, но при одном принципиальном условии – в этом процессе должны участвовать официальные дилеры.

То есть речь уже не идет о запрете онлайна. Теперь в центре внимания – цивилизованный подход, при котором все участники рынка – и производители, и дилеры – работают по единым и понятным правилам. А дилеры встроены в процесс.

Нужны ли дилеры

Раздраженная реакция многих автомобилистов на требование дилеров не развивать онлайн-продажи автомобилей вполне понятна. У дилеров рыльце в пушку, это факт – в жирные годы вели себя не очень хорошо. И онлайн-конкуренция нужна, она всем на пользу.

Но и без дилеров пока не очень получается: кто будет выдавать автомобили, обслуживать, проводить гарантийный ремонт? Мы ведь как хотим: купить онлайн (в обход проклятых дилеров), а если что не так – пусть дилер делает гарантийный ремонт или даже пусть машину нам меняет на новую!

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Нет, друзья, так не работает. При продаже онлайн с завода вы будете иметь дело с заводом – по закону о защите прав потребителей. Или с некой фирмой-прокладкой от автозавода, которая будет стричь деньги просто за оформление договоров и за сложную связь с заводом. А нынешний дилер просто превратится в сервисную зону с минимумом ответственности.

Как-то быстро все забыли проблемы с задирами в цилиндрах и прочими серьезными неполадками в автомобилях, которые возникали прежде. Разве дилеры не хотели менять нам моторы по гарантии? Не-а, это производители не хотели оплачивать замену моторов. Но мы срывали злость именно на дилерах.

Рынок устроен так, что всё равно кто-то заработает на продаже автомобиля: дилер, перекупы, автозавод/производитель или его представительство, или некие новые аффилированные дилеры от автозаводов, которые (как думают многие) автозаводы срочно откроют во всех городах страны. Ага, ждите! Продажа «через своих» будет не дешевле, а в нашей действительности – может оказаться и дороже, когда появятся посредники и всяческие прокладки.

Уже без дилеров

За последнее время ввоз новых автомобилей в Россию резко сократился. В мае импорт упал аж на 70% по сравнению с маем 2024 года. Но при этом поставки автомобилей всех типов по альтернативным каналам – растут.

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Если верить статистике, из 18 тысяч ввезенных в мае новых машин около 40% – это «альтернативные» автомобили, ввезенные преимущественно на физлица. Такого соотношения не было никогда – абсолютный рекорд!

Понятно, что официалы мало ввозят машин еще и потому, что склады не распроданы, но тенденция налицо: люди не хотят платить бешеный утильсбор, не хотят связываться с дилерами, поэтому с помощью посредников привозят автомобили «на себя» – с уплатой льготного «утиля», если двигатель имеет объем не более трех литров. Продавать такую машину нельзя в течение года (иначе придется платить коммерческий утильсбор), но людей это устраивает – везут-то для себя, для дома, для семьи.

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Это временно

Для покупателей это отдушина, которая позволяет по более-менее вменяемым ценам купить то, что хочется – а не то, что предлагают дилеры. И в кредит влезать неохота! Поэтому люди рассчитывают на свои силы – и подыскивают машины себе по карману. Кто-то BMW тащит, а кому-то и RAV4 китайской сборки – за счастье.

Плохо от этого дилерам и автопроизводителям. Собранные в России иномарки и даже «нашемарки» ничуть не дешевле тех, что идут по чистому импорту с уплатой полного утильсбора. Продавать их всё сложнее.

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Если альтернативный ввоз «мимо дилеров» будет занимать заметную долю в общем объеме импорта и, соответственно, в общем объеме продаж, весьма скоро мы услышим призывы к тому, чтобы и здесь «навести порядок».

Как наведут этот порядок – закроют каналы, отменят льготный утильсбор, запретят альтернативный импорт? Пока не знаю. Но если есть желание и деньги – везите себе автомобиль сейчас, пока есть такая возможность.

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Кадаков Максим
Количество просмотров 83
27.06.2025 
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