«Почему меня?» — 7 вопросов водителя, которого попросили «дыхнуть»

«За рулем» рассказал про подводные камни проверки на трезвость

1. Какие последствия за пьяное вождение?

Напоминаем: пьяным и с похмелья за руль садиться нельзя! Никогда!

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ вождение в нетрезвом виде карается штрафом 30 тысяч рублей и лишением прав на два года. Это верно, но только при условии первого нарушения. Уже действуют усиленные санкции для повторных нарушителей — максимальный штраф теперь 300 тысяч рублей, а водители, ранее привлеченные к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими, обязаны выплатить штраф до 500 тысяч рублей согласно ст. 264.1 УК РФ.

2. Почему инспектор решил, что я пил?

Без оснований работники ДПС не станут проверять вас на алкоголь. Им невыгодно, если водитель выглядит трезвым и адекватным, напрасно тратить время и расходовать одноразовые элементы алкотестера. Другое дело, если инспектор заметит хотя бы одно или сразу несколько характерных признаков опьянения:

запах алкоголя,

нарушение координации,

покраснение кожных покровов,

неестественное поведение.

Последний критерий наиболее субъективен, поскольку представление о нормальном поведении у каждого сотрудника разное. Поэтому спокойная речь, прямой взгляд и уверенность движений будут только на пользу.

Самый правильный ответ на вопрос «Выпивали?»: «Перед поездкой алкоголь не употреблял».

3. Как производится проверка на трезвость?

При подозрении относительно вашего состояния инспектор отстранит вас от вождения. Протокол об этом составляется либо в присутствии двоих свидетелей, либо с видеофиксацией. Стоит помнить, что закон не возбраняет вашим пассажирам вести видеосъемку происходящего.

Рекомендуется перед началом проверки удостовериться в исправности прибора. Вы можете попросить инспектора предоставить документы на алкотестер: копию сертификата с печатью отдела ГАИ и документ о калибровке прибора. Важно учитывать, что проверка аппарата должна быть проведена не ранее, чем год назад. В противном случае документ будет недействительным.

По закону «дыхнуть» в алкотестер вы можете не более одного раза. Затем инспектор обязан ознакомить вас с результатом на дисплее устройства. Допустимым уровнем содержания алкоголя является показатель до 0,16 мг/л, что эквивалентно примерно 0,3 промилле алкоголя в крови. Если результат показаний оказался выше ― требуйте дополнительного обследования в ближайшем медучреждении. В этом случае составляется дополнительный протокол, и одна копия передается водителю.

Некоторые юристы советуют сразу настаивать на проведении освидетельствования в медпункте. Это исключит всякие «разводки» от недобросовестных инспекторов.

Если на алкотестере определили, что я пьян, можно минут через 20 еще раз дунуть в прибор?

«Такого права у водителя нет. Ход процедуры определяется инспектором, ― объясняет адвокат и преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова Алексей Аксенов. ― Водитель вправе указать все свои сомнения по поводу прохождения процедуры освидетельствования в графе "пояснения" и "замечания", а также потребовать доставить его на процедуру медицинского освидетельствования. Врач-нарколог проведет осмотр и необходимый комплекс медицинских тестов, чтобы сделать окончательный вывод о физическом состоянии водителя. Доставление в медицинское учреждение как раз и займет от 20 минут до трех часов».

В медучреждение придется ехать и в том случае, если алкотестер выявил превышение концентрации этанола свыше 0,16 мг/л. Или даже при нулевых показаниях прибора, если у инспектора есть подозрения, что вы находитесь под воздействием какого-либо вещества.

Категорически не рекомендуется отказываться от направления на медосвидетельствование, поскольку такие действия повлекут такое же наказание, которое предусмотренное за управление ТС в состоянии опьянения. Оно включает штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

4. Может ли алкотестер врать?

К сожалению, положительный результат возможен и без употребления алкоголя. Некоторые пищевые продукты способны временно повышать уровень спирта в организме, вызывая ложноположительные реакции при проверке. Поэтому важно изучать состав потребляемых продуктов и лекарств, особенно если там содержится этиловый спирт даже в минимальных количествах.

Например, свежий квас мгновенно способен повысить концентрацию алкоголя в выдохе до критического уровня (0,16 мг/л). Шоколадные конфеты с ликером, подгнившие апельсины или бананы, фруктовые соки ― потенциальные факторы риска для водителей. Впрочем, подобная реакция организма проходит быстро, чего нельзя сказать о действии крепких напитков.

5. Как проводится проверка в больнице?

В медучреждении проверку проводит врач, который при помощи специального прибора предложит повторить тест на алкоголь. Если первый замер выявит признаки опьянения, то повторная проверка производится спустя четверть часа или чуть позже. Итоги фиксируются врачом в акте медосвидетельствования.

Независимо от результата на алкотестере, обязательным является сдача анализа мочи и крови для последующего химико-токсикологического исследования. По итогам обследования инспектор получает справку произвольной формы, содержащую подпись врача и штамп учреждения, где указано, выявлены ли внешние признаки опьянения у водителя. Окончательное заключение делается только после получения итогов лабораторного исследования. Водителю предоставляется копия справки.

О некоторых изменениях медосвидетельствования, которые вступают в силу с сентября этого года, вы можете прочитать здесь.

Если экспертиза подтверждает вашу трезвость, сотрудник ГАИ обязан вернуть вас к месту задержания ТС. В случае выявления состояния опьянения собранные материалы передаются в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

6. Конфискуют ли машину за пьяную езду?

Оптимальным для водителя, пойманного в состоянии алкогольного опьянения, будет присутствие в машине знакомого с правами, который может сесть за руль его автомобиля. Можно созвониться с родственниками или друзьями, чтобы они приехали и забрали машину. В иных случаях, если нет возможности рассчитывать на чью-то помощь, автомобиль отправляется на спецстоянку. Радует тот факт, что утром, будучи абсолютно трезвым, владелец автомобиля сможет его забрать, оплатив стоимость эвакуации ТС. В процессе ожидания судебного решения по лишению прав ездить можно.

7. Как быстро из мужского организма в зависимости от массы тела выводится алкоголь?

У женщин, особенно хрупкого телосложения, скорость вывода алкоголя из организма приблизительно на 20% ниже, чем у мужчин. Однако этот показатель индивидуален и зависит от множества факторов: объема и крепости выпитых напитков, типа пищи, эмоционального состояния и особенностей обмена веществ. Помните об этом и не садитесь за руль хотя бы сутки после застолья, даже если выпили немного. Нельзя воспринимать таблицу ниже как призыв к действию!

Количество выпитого, л 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг Пиво 4% 0,1 35 мин. 30 мин. 25 мин. 20 мин. 0,3 1 час 45 мин. 1 час 30 мин. 1 час 20 мин. 1 час 10 мин. 0,5 2 часа 55 мин. 2 часа 30 мин. 2 часа 10 мин. 2 часа Пиво 6% 0,1 55 мин. 45 мин. 40 мин. 35 мин. 0,3 2 час 35 мин. 2 часа 15 мин. 2 часа 1 час 45 мин. 0,5 4 часа 20 мин. 3 часа 50 мин. 3 часа 15 мин. 2 часа 55 мин. Тоник 9% 0,1 1 час 20 мин. 1 час 55 мин. 50 мин. 0,3 3 часа 55 мин. 3 часа 20 мин. 2 часа 45 мин. 2 часа 35 мин. 0,5 6 часов 30 мин. 5 часов 35 мин. 4 часа 55 мин. 4 часа 25 мин. Шампанское 11% 0,1 1 час 35 мин. 1 час 20 мин. 1 час 10 мин. 1 час 0,3 4 часа 45 мин. 4 часа 3 часа 35 мин. 3 часа 10 мин. 0,5 8 часов 6 часов 50 мин. 6 часов 5 часов 10 мин. Портвейн 18% 0,1 2 часа 35 мин. 2 часа 15 мин. 2 часа 1 час 45 мин. 0,3 7 часов 55 мин. 6 часов 45 мин. 5 часов 55 мин. 5 часов 15 мин. 0,5 11 часов 25 мин. 11 часов 10 мин. 9 часов 50 мин. 8 часов 45 мин. Настойка 24% 0,1 3 часа 30 мин. 3 часа 2 часа 35 мин. 2 часа 20 мин. 0,3 10 часов 25 мин. 9 часов 7 часов 50 мин. 7 часов 0,5 17 часов 25 мин. 14 часов 50 мин. 13 часов 11 часов 35 мин. Ликер 30% 0,1 4 часа 20 мин. 3 часа 45 мин. 3 часа 15 мин. 2 часа 55 мин. 0,3 13 часов 11 часов 10 мин. 9 часов 45 мин. 8 часов 40 мин. 0,5 21 час 45 мин. 18 часов 40 мин. 16 часов 20 мин. 14 часов 35 мин. Водка 40% 0,1 6 часов 5 часов 30 мин. 4 часа 25 мин. 3 часа 45 мин. 0,3 17 часов 25 мин. 14 часов 55 мин. 13 часов 25 мин. 11 часов 35 мин. 0,5 29 часов 24 часа 55 мин. 21 час 45 мин. 19 часов 20 мин. Коньяк 42% 0,1 6 часов 5 часов 45 мин. 4 часа 55 мин. 4 часа 0,3 18 часов 14 часов 55 мин. 13 часов 55 мин. 12 часов 10 мин. 0,5 30 часов 30 мин 24 часа 55 мин. 22 час 45 мин. 20 часов 20 мин.

Всем, кто собирается за руль после застолья, рекомендуется выбирать напитки без алкоголя и учитывать, что некоторые соки тоже могут содержать спирт. Если же обойтись без бокала шампанского невозможно, придерживайтесь принципа: после первого глотка вы ― пассажир, а не водитель.

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