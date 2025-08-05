В главное приключение жизни — за рулем бензовоза: водитель рассказал, как проехал полстраны ради легендарного ралли

Взгляд на грандиозную гонку с необычного ракурса

Более ста экипажей на грузовиках, внедорожниках и мотоциклах, которые мчат к победе по безлюдным пейзажам: сквозь пыль, в любую погоду и под неутихающую дробь камней. Так можно описать гонки по пересеченной местности – ралли-рейды. Такие марафоны проводят по всему миру, и наша страна не является исключением: Россия регулярно организует и принимает крупнейшее в Евразии международное ралли «Шелковый путь».

сеть АЗС «Газпромнефть»

Марафон, чей маршрут традиционно охватывает территорию России и соседних государств, призван открывать новые горизонты и укреплять дружбу между народами. А жители городов, через которые проезжает впечатляющий своим масштабом, звуками и красками раллийный караван, становятся участниками по-настоящему большой истории.

Менее чем за две недели участники «Шелкового пути» преодолевают тысячи километров по бездорожью: от горных рельефов Алтая до песков пустыни Гоби. Но даже в самых отдаленных регионах они всегда обеспечены качественным топливом – благодаря современным технологиям и профессионалам, безгранично увлеченным своим делом.

Пресс-служба Международного ралли «Шелковый путь»

Команды бензовозов, которые едут вместе с караваном ралли, умеют заправлять без перерыва по 10 часов и даже дольше, и приезжать на финиш этапа раньше самых быстрых экипажей. Как им это удается, рассказывает челябинец Сергей Захаров, который водит бензовозы уже два десятилетия и успел дважды поработать на ралли «Шелковый путь».

Каждый день на ралли – новый вызов: гонки идут с утра до ночи, погода и рельеф постоянно меняются, а уникальные встречи запоминаются на всю жизнь

Вне соревнований Сергей развозит топливо по АЗС сети «Газпромнефть» в своем регионе. До столицы Бурятии Улан-Удэ, где проходил третий этап ралли этого года, ему пришлось проехать 4500 километров. Как шутит сам водитель – приехал заправить земляков. Дело в том, что на бивуаке – сервисном парке, где экипажи останавливаются на ремонт и ночлег в конце каждого дня – он уже успел пообщаться со многими участниками, включая мотогонщика Олега Павленко из соседнего с Челябинском Магнитогорска.

«Здесь знакомишься с людьми, чему-то учишься. Сегодня говорили с моими земляками – командой завода «Урал». Залезали в кабину грузовика, посмотрели, как там у них все устроено. А еще ходили к мотоциклистам и там тоже встретили земляка. Он, кстати, первый этап выиграл (Олег Павленко выступает в самом суровом зачете ралли G - Moto Challenge , где по правилам мотогонщики едут весь маршрут в одиночку без поддержки команды. – Прим. автора). Горжусь за него. Мы, получается, за тысячи километров приехали своих заправить».

В свободное время Сергей сам ездит на мотоцикле, о котором, по собственному признанию, мечтал с детства.

Пресс-служба Международного ралли «Шелковый путь»

До точки назначения команда заправщиков хоть и добирается по обычным дорогам, но должна сделать это раньше первого финишировавшего участника. А кроме того – успеть максимально быстро подготовить площадку: помыть машину, найти источник электроэнергии для запуска заправочного оборудования, заземлиться и только потом начать принимать поток гонщиков, который может идти до полуночи. Бонусом за напряженную работу идут красивые виды и в целом атмосфера большого приключения.

«Ты путешествуешь и узнаешь свою большую страну. Пейзажи меняются каждые сто километров. Вот, сейчас по пути успели заехать искупаться на Байкал. Впервые в жизни! Хотя мы на работе, а как будто в отпуск съездил в путешествие – наполняешься новой энергией».

Бензовоз не так прост, как кажется. Это высокотехнологичная машина, которую применяют не только в гонках

По мнению Сергея, ради такого опыта, как ралли «Шелковый путь», стоит преодолевать огромные расстояния и выдерживать напряженные смены, за время которых команда бензовоза успевает заправить не только гонщиков, но и вспомогательную технику, и транспорт организаторов. Для этого на бензовозе используется цистерна с секциями под определенные сорта топлива: дизельное G-Drive Diesel, на котором в основном едут гоночные грузовики и внедорожники, G-Drive 100 и G-Drive 95 для багги и мотоциклов.

Пресс-служба Международного ралли «Шелковый путь»

На ралли Сергей водит высокотехнологичный бензовоз, который в обычное время развозит топливо на АЗС. Но на время «Шелкового пути» 22-тонную автоцистерну дополнительно оснащают четырьмя раздаточными колонками, чтобы одновременно заправлять несколько машин. Получается своего рода мобильная заправочная станция.

Изначально инженеры компании придумали устанавливать на бензовоз выносные заправочные колонки для работы на кольцевых автогонках, а потом технологию стали использовать и в ралли. Услуга оказалась крайне востребованной, потому что по ходу маршрута раллисты нередко останавливаются в локациях, где сложно найти заправки проверенных сетей. Тогда на помощь и приходит Сергей со своими напарниками.

сеть АЗС «Газпромнефть»

Особое внимание уделяется контролю качества топлива, которое льется в гоночную технику, работающую на предельных нагрузках. Организаторы ралли «Шелковый путь» доверяют эту процедуру официальному поставщику соревнований – сети АЗС «Газпромнефть». Ее бензовозы оборудованы видеорегистраторами, GPS/ГЛОНАСС-трекерами и датчиками, которые в онлайн-режиме детектируют до 2 млн показаний в сутки – это данные о местонахождении бензовоза, герметичности и уровне топлива в цистерне, статусе выполнения рейса и работе оборудования. Все датчики связаны с цифровой платформой, которая выполняет функцию центра реагирования. Таким образом поставщик гарантирует, что во время доставки топливо защищено от внешнего воздействия и заявленные параметры остаются неизменны.

После ралли с машин демонтируют специальное заправочное оборудование и вместе с водителями они возвращаются к выполнению своей основной задачи, обеспечивая высококачественным топливом сеть АЗС «Газпромнефть». Таким образом, заправляясь теми же сортами бензина и дизеля, которые выбирают участники ралли «Шелковый путь», простые автомобилисты могут быть уверены, что компания не делает разницы между продвинутой гоночной техникой и обычными машинами. Ведь качество важно для любого клиента.

