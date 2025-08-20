#
Это самое неожиданное применение крышки от бутылки в автомобиле

Читатель «За рулем» установил крышку от бутылки на заправочное устройство ГБО

Часто теряются или забываются на газозаправочной станции пробки от заправочных устройств баллонов для пропан-бутана.

Вместо них можно использовать крышку от 19литровой бутыли из-под воды, которая всегда найдется под рукой.

П.Воронин, г. Липецк

Крышка от бутылки хорошо подходит на место пробки заправочного устройства

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Пять наивных мифов о ГБО разобраны тут.
Ревин Алексей
Фото:П. Воронин
20.08.2025 
Фото:П. Воронин
