Это самое неожиданное применение крышки от бутылки в автомобиле

Читатель «За рулем» установил крышку от бутылки на заправочное устройство ГБО

Часто теряются или забываются на газозаправочной станции пробки от заправочных устройств баллонов для пропан-бутана.

Вместо них можно использовать крышку от 19‑литровой бутыли из-под воды, которая всегда найдется под рукой.

П. Воронин, г. Липецк

Крышка от бутылки хорошо подходит на место пробки заправочного устройства

