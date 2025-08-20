Это самое неожиданное применение крышки от бутылки в автомобиле
Читатель «За рулем» установил крышку от бутылки на заправочное устройство ГБО
Часто теряются или забываются на газозаправочной станции пробки от заправочных устройств баллонов для пропан-бутана.
Вместо них можно использовать крышку от 19‑литровой бутыли из-под воды, которая всегда найдется под рукой.
П. Воронин, г. Липецк
Крышка от бутылки хорошо подходит на место пробки заправочного устройства
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
20.08.2025
