Масло, шины, свечи: как «Честный знак» меняет авторынок и чего ждать водителям

Тигран Аветисян: Маркировка поможет отличить легальное масло от контрафактного

О маркировке «Честный знак» сейчас много говорят. Поскольку под нее постепенно подпадают все новые группы автозапчастей, мы не могли обойти эту тему.

Что маркируется уже сейчас и что будет обязательно для маркировки в ближайшем будущем? Появится ли у автомобилистов возможность добиться, чтобы некачественный товар изъяли из продажи?

Эти вопросы Максим Кадаков, главный редактор медиаресурса «За рулем», обсудил с руководителем управления промышленными товарами ЦРПТ Тиграном Аветисяном.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке ИнтерАвтоМеханика, которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– В обязательном порядке уже маркируются шины. Следующий этап – технические жидкости: моторные масла, антифризы, тормозные жидкости. Производители должны начать их маркировать с 1 сентября 2025 года. А с 1 октября 2026 года немаркированные жидкости должны полностью исчезнуть из розницы?

– Тут я вас немного поправлю. На самом деле, оборот немаркированных технических жидкостей, независимо от того, произведены они в России или импортированы, будет запрещен уже с 1 декабря 2025 года. Это значит, что с этой даты на прилавках не должно остаться ни одной единицы такого товара без кода маркировки.

– Речь про масла, тормозные жидкости и антифризы?

– Да, совершенно верно.

– Какова главная цель этой системы?

– Главная задача – дать легальным производителям и импортерам возможность качественно работать. Я как потребитель, приходя в магазин, хочу быть уверен, что товар легальный: я должен знать, кто его произвел, есть ли вся документация. Мне не нужно разбираться в тонкостях таможенных платежей. Я просто сканирую код и вижу зеленую плашку – товар легален, можно брать.

– Но вот вопрос: мы маркируем шины, но поддельных шин ведь, по сути, и не бывает – не сделаешь же пресс-форму для контрафактной шины в гараже. Зачем тогда их маркировать?

– С 2022 по 2024 год доля нелегального предложения на рынке шин сократилась на 21%. Речь не обязательно о подделках. Это могли быть легальные шины, которые продавались в обход правил: без уплаты налогов, без чека. Легальной точке продаж ведь тяжело конкурировать с той, что продает из-под прилавка. Система призвана поддержать тех, кто работает честно.

– Государство хочет контролировать движение товара, денег и уплату налогов. Но обычному автолюбителю важно купить хороший товар по адекватной цене. Маркировка гарантирует качество?

– Наша система интегрирована с 27 ведомствами, и по многим параметрам идет смежный контроль. Приведу пример из «молочки»: два одинаковых с виду масла, но одно стоит 170 рублей, другое – 350 рублей. Сверка данных может показать, что на дешевое масло не было закуплено достаточного количества нужного сырья, и продажу такого товара пресекают. Это процесс развития. Со временем система будет контролировать и сырье, что повлияет и на качество.

– А как быть с недобросовестными импортерами, которые заказывают в Азии моторное масло, на банке пишут «ПАО», а заливают гидрокрекинг? Товар красиво упаковыван, честно промаркирован до ввоза в страну – кто на границе будет проверять его химический состав?

– Если факт несоответствия выявлен, система позволяет заблокировать всю партию этого производителя по всей России. По заявлению потребителя, у которого, например, по вине некачественного масла вышел из строя двигатель, может быть инициирована проверка. Если нарушение подтвердится, Роспотребнадзор может полностью отозвать этот товар с рынка.

– Вы говорите, что можно остановить продажи «одной кнопкой». Что для этого нужно сделать потребителю?

– Через приложение «Честный знак» уже поступило четверть миллиона жалоб. Потребитель видит несоответствие – оставляет жалобу. Она отрабатывается оператором, а затем передается в контрольно-надзорные органы. Роспотребнадзор может провести проверку и, если нарушения подтвердятся, заблокировать продажу.

– Но таким же способом могут воспользоваться конкуренты и написать ложную жалобу...

– Решение принимается не по одной лишь жалобе. Проводится расследование, модерация. Более того, бывают случаи, когда крупные производители закупают продукцию на рынке и отдают ее в лаборатории. Если находят нарушения, то сами обращаются в Роспотребнадзор.

– Какие еще автозапчасти планируют маркировать?

– Сейчас в эксперименте – стекла, фильтры и свечи зажигания. Зачастую это инициатива самой отрасли, которая хочет навести у себя порядок.

– Выходит, российскому заводу-производителю свечей выгодно, чтобы было меньше импортных запчастей?

– Система маркировки не блокирует импорт. Она поощряет любые формы добросовестной работы. Что будет дальше – пока неизвестно. Это может быть инициатива производителей по маркировке, например, амортизаторов или элементов подвески. Мы рассмотрим.

Один из важных будущих трендов – мониторинг производителей. Сейчас любой может зарегистрироваться, например, как производитель шин. Новая процедура потребует подтвердить наличие мощностей, оборудования, складов. Тот, кто не пройдет верификацию, не сможет получить коды. С импортерами сложнее – проверить их мощности за рубежом мы пока не можем, но этот вопрос со временем тоже будет решаться.