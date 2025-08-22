Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Валерий Пилипенко: Мы делаем моторное масло под наше бездорожье, наши расстояния

Тема моторных масел и техжидкостей актуальна во все времена.

И вопросы, в общем-то, практически одни и те же: что происходит на рынке, много ли подделок, что можно покупать? Как идет локализация и можно ли доверять новым брендам?

Об этом главный редактор «За рулем» Максим Кадаков поговорил с генеральным директором Otomoshi Валерием Пилипенко.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Название Otomoshi звучит по-японски, но масло-то не японское? Оно производится в России.

– Да, это так. Бренд и название Otomoshi – японские, а производственные мощности находятся в России. Мы хотим показать, что в России мы можем делать такое же хорошее масло, как и бренды, которые ушли с нашего рынка.

– Европейские производители, даже те, что были здесь на заводах-блендерах, использовали классические ингредиенты: хорошую, зачастую импортную базу и присадки. Присадки – это до 20% масла, его серьезная часть. Их они брали у «большой четверки»: Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite, Afton Chemical. А где вы все это берете?

– Мы также импортируем присадки, например, из Турции. А базу берем здесь, российскую. Основные наши поставщики – «Газпромнефть» и «Роснефть». Применяем уверенный технологический пакет присадок и за счет этого получается очень качественный продукт. Производство у нас налажено в подмосковном Егорьевске.

– По вашим наблюдениям, велика ли сегодня доля поддельного масла?

– Сейчас уже не так велика. Люди стали меньше интересоваться продукцией ушедших компаний, переключились на российскую. Соответственно, контрафакта стало меньше, а нашей продукции – больше. Автолюбители привыкают к маслам, которые производятся в России.

– Но это касается в основном моторных масел. А если взять трансмиссионные жидкости, особенно специфические – для гидромеханических автоматов, вариаторов, даже для роботизированных коробок, – то мы все потребности пока не закрываем?

– Мы тоже можем производить и трансмиссионные, и гидравлические жидкости на основе определенных пакетов присадок. Пока не все потребности закрыты, но мы стараемся войти в этот рынок, и отечественные компании хотят его поглотить.

– А как ориентироваться нашим покупателям? Ведь производители зачастую немножко обманывают: вместо того чтобы писать, что масло одобрено Volkswagen или Lada, пишут, что оно «соответствует». То есть это сам производитель полагает, что он сделал масло, отвечающее требованиям.

– Все официальные одобрения заводов для РФ были аннулированы из-за санкций. Но структура и технология остались, и по этой технологии мы можем все это производить.

– Но проверять-то это на своей машине, насколько все соответствует прежним нормативам, не хочется. Как быть?

– Я считаю, автолюбителям это не очень интересно. Они просто хотят знать, можно ли лить конкретное масло в двигатель или нельзя. Но определить это можно только методом испытания или правильным подбором смазочного материала для этого двигателя.

– Какая перспектива у российского рынка в целом? Будут потрясения или все будет плавно развиваться? Цены подскочат, стоит ждать дефицита?

– Цены вверх не пойдут, потому что мы можем произвести хороший качественный продукт и заменить импортеров, которые пытаются выйти на наш рынок. Вот, допустим, компании из Дубая, Турции привозят сюда свой продукт, но по техническим параметрам, под наш бензин их продукт работает хуже нашего. Мы постоянно делаем лабораторные исследования, тест-драйвы и видим, что наше масло превосходит импортное. Просто у нас не такой раскрученный бренд. Мы будем развиваться, масштабироваться, и я думаю, в ценовой категории сильно ничего не поменяется ближайшие лет пять.

– Я все-таки до конца понимаю… Турцию вы назвали. Там делают и Shell, и Castrol, и Mobil. Почему мы считаем, что их масла хуже наших?

– Во-первых, они делают хорошие масла для своего рынка. Для нашего они не очень подходят. У нас другой бензин, другие экологические условия, другие моточасы. Эти бренды работают на тех же известных присадках. Мы используем такие же присадки, но делаем масло по классификации под свою страну, под наши пробки, под наше бездорожье, большие расстояния и автобаны.

– У вас есть базовое масло, есть присадки – можно намешать что хочешь. Но важно еще правильное использование пакета присадок. Это не «бросил, помешал – и готово». Важен температурный режим, множество других параметров. Мы же не делаем масла GTL, почти не делаем полиальфаолефины?

– Высокотехнологичные присадки мы, к сожалению, тоже привозим из-за рубежа либо пытаемся заменить на не слишком стойкие китайские. Всю основу по химии мы пока не можем произвести и все равно зависим от импорта. Подход профессионалов заключается в том, чтобы правильно распределить присадочную группу. Можно намешать очень много присадок, а масло вообще не будет работать.

– Но я именно про производство, синтез присадок. В России есть шанс самим их производить?

– Разумеется, шансы есть, но все упирается в финансирование. Возможно, с этим должно помочь государство. Думаю, к 2030 году мы в любом случае к этому придем. Сейчас как раз идет переход на свое производство, и мы неизбежно все это освоим.