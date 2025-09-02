Как выжить при ударе молнии в машину?

Эксперт «За рулем» рассказал, как водителю вести себя в грозу

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что делать, если в машину ударила молния?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Отвечу так: если после удара молнии вы еще живы, то, следовательно, вели себя правильно. Теперь главное – это не торопиться рваться наружу, хватаясь при этом за кузов, пока Зевс не наиграется со своими молниями.

Еще считается, что радио лучше выключить, а за смартфон не браться. Движение при этом лучше прекратить, остановившись где-то в низинке – кстати, так и стресс быстрее пройдет.

А вообще вероятность попадания молнии в автомобиль невелика: примерно 1 к 1 500 000 за всю жизнь автовладельца.

