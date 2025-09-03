В России закрылся завод грузовиков: почему так вышло?

Холдинг «БН-моторс» свернул выпуск коммерческих автомобилей BNM

В Брянске остановил работу завод, принадлежащий местному дилерскому холдингу БН-Моторс.

На нем собирали китайские малотоннажники BAW и FAW под собственной маркой BNM. Сообщается, что за весну и неполное лето сделали из машинокомплектов всего 110 машин. И те пока не распроданы. При этом предприятие открыли еще в 2023 году.

Локализовали в Брянске модели BAW T7 грузоподъемностью 1500 кг и FAW T80, рассчитанный на 900 кг. Изначально предполагалось выпускать бензиновые и газовые модификации. План был собрать 10 тысяч автомобилей уже в этом году, а к 2030‑му выйти на ежегодный объем в 25 тысяч. На официальном сайте бренда самый дешевый бортовой грузовик с бензиновым мотором мощностью 98 л. с. сейчас предлагается за 2 млн рублей.

FAW T80

Глава «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин возглавляет ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Он объяснил провал тем, что рынок сейчас мертвый.

Напомним, что ранее РОАД выступила с инициативой повысить транспортный налог и ввести частый обязательный техосмотр для автомобилей старше 15 лет. Мотивируя это тем, что такая мера простимулирует рынок новых машин.

