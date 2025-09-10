#
От 2,5 млн рублей: недорогой минивэн появился на авторынке России

Минивэн MPV привезет под заказ официальный дилер марки BAW

У бренда BAW – два дилера. Оба в Москве, оба называют себя официальными представителями и оба на данный момент сзанимаются индивидуальными поставками: ОТТС на машины еще не готово.

Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Один автосалон предлагает внедорожник BAW 212 по цене от 3,5 до 3,9 млн рублей. У второй фирмы внедорожник стоит 2,95–3,65 млн.

У второго из дилеров есть вдобавок к внедорожнику вторая модель – минивэн BAW MPV.

Он куда скромнее, чем аналоги других китайских марок.

Двухлитровый атмосферник развивает 144 л. с., сочетается с 6‑ступенчатой механикой или 8‑ступенчатым автоматом. Заявленная максимальная скорость версии с «ручкой» составляет смешные 140 км/ч, а машина с автоматом быстрее на 20 км/ч. Цена – 2,5–2,65 млн рублей.

Mинивэн BAW MPV
Mинивэн BAW MPV

Оснащение MPV под стать цене: две подушки безопасности, галогенки, кондиционер с ручным управлением, тканевый салон в начальной комплектации. Есть обогрев передних сидений, руля и лобового стекла.,

Mинивэн BAW MPV
Mинивэн BAW MPV
  • Сборка российского минивэна Соллерс SP7 стартовала в Елабуге.
10.09.2025 
