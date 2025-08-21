#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Стало известно, насколько безопасен «китайский УАЗ»

В Китае устроили краш-тест автомобилей марки BAW

В Китае прошел краш-тест минивэна BAW MPV и рамного внедорожника BAW 212, который также называют «китайским УАЗом». Испытания проводились научно-исследовательским институтом автомобильной инженерии CAERI для внутренних целей автопроизводителя.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

В ходе теста автомобили разогнали до 50 км/ч и столкнули с барьером, в салоне находились два манекена. Условия испытаний соответствовали международным программам, таким как Euro NCAP, C-NCAP и ANCAP.

По результатам краш-теста внедорожник BAW 212 и минивэн BAW MPV успешно справились с лобовым столкновением. Подушки безопасности сработали корректно, и манекены не получили серьезных травм.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
BAW 212
BAW 212

Однако выяснилось, что передний пассажир подвергся незначительно более высокой нагрузке в области головы, шеи и грудного отдела.

При столкновении зоны деформации автомобилей BAW смялись, но передние стойки, лонжероны крыши и пороги обеих моделей остались целыми, а двери открылись без проблем.

Краш-тест автомобилей BAW
Краш-тест автомобилей BAW
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Autohome | CAERI
Количество просмотров 876
21.08.2025 
Фото:Autohome | CAERI
Поделиться:
Оцените материал:
0