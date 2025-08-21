Стало известно, насколько безопасен «китайский УАЗ»

В Китае устроили краш-тест автомобилей марки BAW

В Китае прошел краш-тест минивэна BAW MPV и рамного внедорожника BAW 212, который также называют «китайским УАЗом». Испытания проводились научно-исследовательским институтом автомобильной инженерии CAERI для внутренних целей автопроизводителя.

В ходе теста автомобили разогнали до 50 км/ч и столкнули с барьером, в салоне находились два манекена. Условия испытаний соответствовали международным программам, таким как Euro NCAP, C-NCAP и ANCAP.

По результатам краш-теста внедорожник BAW 212 и минивэн BAW MPV успешно справились с лобовым столкновением. Подушки безопасности сработали корректно, и манекены не получили серьезных травм.

BAW 212

Однако выяснилось, что передний пассажир подвергся незначительно более высокой нагрузке в области головы, шеи и грудного отдела.

При столкновении зоны деформации автомобилей BAW смялись, но передние стойки, лонжероны крыши и пороги обеих моделей остались целыми, а двери открылись без проблем.

Краш-тест автомобилей BAW

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.