В России официально появится новейший минивэн популярного бренда

Минпромторг: минивэн Lixiang Mega готовится к выходу на российский авторынок

В ходе визита в Китай министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил центр исследований и разработок производителя электромобилей Li Auto.

Побывал глава Минпромторга и на производстве, где ознакомился со сборкой новой модели минивэна Lixiang Mega, а также совершил на таком автомобиле тестовую поездку.

«Антон Алиханов протестировал новую модель китайского электрического минивэна Lixiang Mega в ходе посещения производственной площадки Li Auto. Автомобиль готовят к выходу на российский рынок», – говорится в сообщении Минпромторга.
С 2022 года модели электрических кроссоверов Lixiang, привезенные по параллельному импорту, набирают в РФ популярность. Как ранее сообщал «За рулем», в мае 2025 года бренд Lixiang пришел в Россию официально, поэтому попадание к нам новой модели, вполне вероятно, случится уже в ближайшем будущем.

Lixiang Mega – это полноразмерный минивэн с габаритами 5350 / 1965 / 1850 мм и колесной базой 3300 мм. Салон 7-местный, причем второй и третий ряд легко трансформируются в место для отдыха. Вместе с тем, автомобиль весьма динамичный: паспортный разгон до 100 км/ч – 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Указанный производителем запас хода – 710 км.

Источник:  Минпромторг
Иннокентий Кишкурно
27.08.2025 
