Почему капот и крылья этого электрокара сделаны из стали, а не алюминия?

Тан Цзин из Li Auto объяснил выбор стальных капота и крыльев для модели Mega

Руководитель продукта Li Auto Тан Цзин объяснил, почему в модели Mega капот и крылья выполнены из стали, в отличие от легких алюминиевых дверей и крышки багажника.

Главным образом это связано с необходимостью обеспечения высокого уровня защиты пешеходов, что соответствует стандарту C-IASI с рейтингом G+.

Алюминиевые детали менее прочны, чем стальные, что требует увеличенного пространства под капотом для смягчения удара при столкновении с пешеходом. В случае с Mega, учитывая компактные размеры передней части и ограниченное пространство под капотом, использование алюминия стало бы технически невозможным без ухудшения защиты.

Li Auto Mega
Li Auto Mega
Сталь же позволяет сократить этот зазор, сохраняя высокий уровень безопасности. Капот и крылья модели Mega имеют небольшие размеры из-за формы кузова, поэтому увеличение массы оказалось незначительным. Ли Mega получил максимальную оценку G+ за защиту пешеходов в тестах C-IASI, что подтвердило правильность технического выбора.

Источник: MyDrivers

Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
16.08.2025 
Фото:Wikimedia
