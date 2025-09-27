Чем отличается оцинковка кузовов в Китае и в Японии? Вы удивитесь!

Эксперт «За рулем» рассказал о технологиях цинкования кузовов автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Оцинкованы ли кузова автомобилей Toyota и Mazda?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Большинство наружных элементов современных автомобилей Toyota Camry (XV70) и RAV4 (XA50), Mazda 6 (GJ) и CX‑5 (KF) защищены цинком. Исключение – панели крыши у всех, а особая тема – версии для китайского рынка.

В Японии используется не обычная «гальваника», а метод Galvanneal. По сути это гальванизация, то есть покрытие листа стального проката слоем цинка, дополненная отжигом при температуре более 1000 °C. Так термодиффузией получается железоцинковый слой. Проще говоря, расплавленное железо образует сплав с цинковым покрытием. Поэтому толщиномер такой сплав и видит как просто железо, хотя по факту цинк там есть.

Из-за лишних энергоемких операций такая технология дороже – это ее минус. Но есть и плюсы. Материал меньше страдает от сварки. И лучше адгезия – грунт-праймер держится за Galvanneal прочнее, чем на «голый» цинк. В Китае так не делают.

