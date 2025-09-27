#
Интерьер Toyota Corolla Cross 2026
27 сентября
Вышла новая версия доступного кроссовера Toyota по цене чуть дороже 2 млн рублей
Toyota объявила цены на обновлённый кроссовер...
BMW iX5
27 сентября
Новый водородный кроссовер BMW увидит свет уже совсем скоро
BMW готовит серийное производство водородного...
Эти немецкие машины с пробегом очень популярны у россиян
27 сентября
«Авито Авто»: BMW стала самой популярной маркой...

Чем отличается оцинковка кузовов в Китае и в Японии? Вы удивитесь!

Эксперт «За рулем» рассказал о технологиях цинкования кузовов автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Оцинкованы ли кузова автомобилей Toyota и Mazda?

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Большинство наружных элементов современных автомобилей Toyota Camry (XV70) и RAV4 (XA50), Mazda 6 (GJ) и CX5 (KF) защищены цинком. Исключение – панели крыши у всех, а особая тема – версии для китайского рынка.

В Японии используется не обычная «гальваника», а метод Galvanneal. По сути это гальванизация, то есть покрытие листа стального проката слоем цинка, дополненная отжигом при температуре более 1000 °C.Так термодиффузией получается железоцинковый слой. Проще говоря, расплавленное железо образует сплав с цинковым покрытием. Поэтому толщиномер такой сплав и видит как просто железо, хотя по факту цинк там есть.

Из-за лишних энергоемких операций такая технология дороже – это ее минус. Но есть и плюсы. Материал меньше страдает от сварки. И лучше адгезия – грунт-праймер держится за Galvanneal прочнее, чем на «голый» цинк. В Китае так не делают.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Илья Хлебушкин
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 26
27.09.2025 
Фото:
«За рулем»
