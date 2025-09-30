Путешествия
Ининский мост на Алтае выдерживал шесть грузовиков общей массой примерно в полсотни тонн.
30 сентября
Вопрос на засыпку: как скручивали канаты для этого моста?
«За рулем» вспомнил историю постройки Ининского...

Вопрос на засыпку: как скручивали канаты для этого моста?

«За рулем» вспомнил историю постройки Ининского моста через реку Катунь

Ининский (он же – Цаплинский) мост на Алтае называют первым в мире висячим двухцепным мостом.

Почему этот мост назвали Бумажным

В основе моста – дипломная работа студента-пятикурсника Сергея Цаплина.

До постройки моста на этом участке Чуйского тракта была паромная переправа.

Все строительные работы вели вручную. Канаты для моста скручивали с помощью заднего моста грузовика.

Ининский мост на Алтае выдерживал шесть грузовиков общей массой примерно в полсотни тонн.
Ининский мост на Алтае выдерживал шесть грузовиков общей массой примерно в полсотни тонн.
В апреле 1936 года при начале испытаний по мосту проехали шесть грузовиков общей массой примерно в полсотни тонн. Общая длина моста по настилу – 142 м, пролет над Катунью составляет 100 м.

Мост прослужил до 1970 года, ныне неподалеку возведен его железобетонный преемник.

К сожалению, древняя конструкция находится с тех пор в плачевном состоянии и служит разве что опасным развлечением для экстремалов.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
30.09.2025 
Фото:Wikimedia
