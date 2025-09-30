Вопрос на засыпку: как скручивали канаты для этого моста?

«За рулем» вспомнил историю постройки Ининского моста через реку Катунь

Ининский (он же – Цаплинский) мост на Алтае называют первым в мире висячим двухцепным мостом.

В основе моста – дипломная работа студента-пятикурсника Сергея Цаплина.

До постройки моста на этом участке Чуйского тракта была паромная переправа.

Все строительные работы вели вручную. Канаты для моста скручивали с помощью заднего моста грузовика.

Ининский мост на Алтае выдерживал шесть грузовиков общей массой примерно в полсотни тонн.

В апреле 1936 года при начале испытаний по мосту проехали шесть грузовиков общей массой примерно в полсотни тонн. Общая длина моста по настилу – 142 м, пролет над Катунью составляет 100 м.

Мост прослужил до 1970 года, ныне неподалеку возведен его железобетонный преемник.

К сожалению, древняя конструкция находится с тех пор в плачевном состоянии и служит разве что опасным развлечением для экстремалов.

