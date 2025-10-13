Устает спина в авто? Просто доработайте сиденье
В моем седане Renault Logan в дальних поездках уставала спина.
Сделал дополнительный упор для поясницы.
Отсоединил два нижних разъемных кольца под спинкой кресла, отвел обшивку, чтобы добраться до каркасной планки, скрутил тонкий поролон в рулон, обмотал широким скотчем и закрепил к планке на тот же скотч.
Теперь спина устает гораздо меньше.
Д. Соколов, Республика Карелия
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
