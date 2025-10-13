Устает спина в авто? Просто доработайте сиденье

#
В моем седане Renault Logan в дальних поездках уставала спина.

Сделал дополнительный упор для поясницы.

Отсоединил два нижних разъемных кольца под спинкой кресла, отвел обшивку, чтобы добраться до каркасной планки, скрутил тонкий поролон в рулон, обмотал широким скотчем и закрепил к планке на тот же скотч.

Теперь спина устает гораздо меньше.

Дополнительный упор для поясницы в автомобильном кресле можно изготовить своими руками и без особых усилий.
Дополнительный упор для поясницы в автомобильном кресле можно изготовить своими руками и без особых усилий.

Д.Соколов, Республика Карелия

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Ревин Алексей
Фото:Д. Соколов
13.10.2025 
Фото:Д. Соколов
