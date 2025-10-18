Эта самодельная воронка для заливки масла в мотор лучше покупной!

Читатель «За рулем» превратил флакон от бытовой химии в заливную воронку

Идея использовать пластиковую бутылку в качестве заливной воронки не нова. Но можно ее сделать лучше покупной воронки.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Резьба горловины флаконов некоторых средств бытовой химии по диаметру и шагу в точности повторяет резьбу заливной горловины двигателя G4FC Hyundai/Kia. Это позволяет крепко зафиксировать воронку. Проходное сечение при этом максимально, исчезает необходимость придерживать ее рукой.

Совет подойдет владельцам таких машин, как Hyundai Solaris, Creta, Elantra, а также Kia Rio, Ceed, Cerato, Soul. Можно подобрать индивидуальную воронку под любой двигатель с внутренней резьбой в отверстии маслозаливной горловины. Такая воронка фиксируется в строго определенном положении, поэтому перед тем как резать, примерьте, с какой стороны это будет лучше.

Самодельная заливная воронка

Ю. Тригубович, г. Минск

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Самый неожиданный способ применения крышки от бутылки в автомобиле описан тут.