Эта самодельная воронка для заливки масла в мотор лучше покупной!
Идея использовать пластиковую бутылку в качестве заливной воронки не нова. Но можно ее сделать лучше покупной воронки.
Резьба горловины флаконов некоторых средств бытовой химии по диаметру и шагу в точности повторяет резьбу заливной горловины двигателя G4FC Hyundai/Kia. Это позволяет крепко зафиксировать воронку. Проходное сечение при этом максимально, исчезает необходимость придерживать ее рукой.
Совет подойдет владельцам таких машин, как Hyundai Solaris, Creta, Elantra, а также Kia Rio, Ceed, Cerato, Soul. Можно подобрать индивидуальную воронку под любой двигатель с внутренней резьбой в отверстии маслозаливной горловины. Такая воронка фиксируется в строго определенном положении, поэтому перед тем как резать, примерьте, с какой стороны это будет лучше.
