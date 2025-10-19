Знаменитый универсал изменился до неузнаваемости

Volvo XC70 в новом поколении стал гибридным кроссовером

Volvo планомерно избавляется от седанов и универсалов, спрос на которые падает.

Вот и XC70, сменив поколение, подрос до рядового кроссовера. А ведь в 90‑е годы он вместе с Subaru Legacy Outback породил класс универсалов повышенной проходимости, которому был верен до последнего.

Экстерьер Volvo XC70

От смены статуса иерархия не поменялась. При длине 4815 мм «семидесятка» осталась между моделями XC60 и XC90.

Машина примерила стилистические обновки.

Ходовые огни типа «молот Тора» разделили с фарами, поддавшись моде на двухэтажную оптику. Боковые двери стали безрамочными, что для утилитарного кроссовера (да еще и под маркой Volvo!) необычно.

Интерьер Volvo XC70

Шведы едва ли не первыми в мире сделали центральную консоль с потайной полкой. Только тогда она была не внизу, а за плоской вертикальной консолью.

В интерьере Volvo XC70 руль с двумя спицами и пара разнесенных дисплеев на передней панели – как у всех.

Теперь марка Volvo снова отметилась свежей идеей. Подстаканники между сиденьями расположены на подвижной части, которую можно сдвинуть назад. В результате откроется удобный доступ на нижний ярус.

Техническая начинка Volvo XC70

По части силовой установки Volvo XC70 – последовательно-параллельный гибрид. Турбомотор 1.5 через трехступенчатую коробку связан с передними колесами. Он же заряжает тяговый аккумулятор. От него питаются электромоторы.

Volvo XC70

У базовой версии он один и тоже передает тягу на передние колеса. Такой 318‑сильный кроссовер набирает 100 км/ч за 8 с. С задним электромотором появляется полный привод, а мощность увеличивается до 462 л. с. Динамика улучшается до 5,3 с.

На электричестве моноприводный XC70 проезжает до 116 км. У полноприводного батарея почти вдвое большей емкости, поэтому автономность достигает 180 км.

Всё описанное касается версии для Китая, которая доступна по цене от 3,4 млн рублей при пересчете по курсу на середину сентября. Продажи в Европе пока под вопросом.

