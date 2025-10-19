#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Знаменитый универсал изменился до неузнаваемости

Volvo XC70 в новом поколении стал гибридным кроссовером

Volvo планомерно избавляется от седанов и универсалов, спрос на которые падает.

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

Вот и XC70, сменив поколение, подрос до рядового кроссовера. А ведь в 90е годы он вместе с Subaru Legacy Outback породил класс универсалов повышенной проходимости, которому был верен до последнего.

Экстерьер Volvo XC70

От смены статуса иерархия не поменялась. При длине 4815 мм «семидесятка» осталась между моделями XC60 и XC90.

Машина примерила стилистические обновки.

Ходовые огни типа «молот Тора» разделили с фарами, поддавшись моде на двухэтажную оптику. Боковые двери стали безрамочными, что для утилитарного кроссовера (да еще и под маркой Volvo!) необычно.
Ходовые огни типа «молот Тора» разделили с фарами, поддавшись моде на двухэтажную оптику. Боковые двери стали безрамочными, что для утилитарного кроссовера (да еще и под маркой Volvo!) необычно.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интерьер Volvo XC70

Шведы едва ли не первыми в мире сделали центральную консоль с потайной полкой. Только тогда она была не внизу, а за плоской вертикальной консолью.

В интерьере Volvo XC70 руль с двумя спицами и пара разнесенных дисплеев на передней панели – как у всех.
В интерьере Volvo XC70 руль с двумя спицами и пара разнесенных дисплеев на передней панели – как у всех.

Рекомендуем
Как купить премиального «европейца» за 1 млн и не разориться

Теперь марка Volvo снова отметилась свежей идеей. Подстаканники между сиденьями расположены на подвижной части, которую можно сдвинуть назад. В результате откроется удобный доступ на нижний ярус.

Техническая начинка Volvo XC70

По части силовой установки Volvo XC70 – последовательно-параллельный гибрид. Турбомотор 1.5 через трехступенчатую коробку связан с передними колесами. Он же заряжает тяговый аккумулятор. От него питаются электромоторы.

Volvo XC70
Volvo XC70

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

У базовой версии он один и тоже передает тягу на передние колеса. Такой 318сильный кроссовер набирает 100 км/ч за 8 с. С задним электромотором появляется полный привод, а мощность увеличивается до 462 л.с. Динамика улучшается до 5,3 с.

На электричестве моноприводный XC70 проезжает до 116 км. У полноприводного батарея почти вдвое большей емкости, поэтому автономность достигает 180 км.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Всё описанное касается версии для Китая, которая доступна по цене от 3,4 млн рублей при пересчете по курсу на середину сентября. Продажи в Европе пока под вопросом.

  • Об инновационных адаптивных ремнях безопасности от Volvo рассказано тут.
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Volvo
Количество просмотров 3181
19.10.2025 
Фото:Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volvo XC70 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volvo XC70  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Замена масла в агрегатах вольво
+1