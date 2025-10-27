Как восстановить даже «одноразовый» мотор — рассказываем!

Ремонт блока цилиндров двигателя — детальный обзор

Наиболее частая проблема после длительной эксплуатации двигателя, которая приводит к необходимости его замены или капитального ремонта, – износ цилиндров. В них появляются задиры, эллипсность или кольцевые выработки в зоне остановки первого компрессионного кольца.

Так выглядят задиры.

Материалы и исполнение блоков цилиндров могут быть разными: просто чугун или со стальной хромированной гильзой, алюминий с залитыми или мокрыми чугунными гильзами либо с различными вариантами упрочнения поверхности (гальваническим покрытием или напылением керамики).

Поэтому и схемы реанимации могут быть разными. Так, для алюминия с мокрыми чугунными гильзами предусмотрена замена поршневой в сборе. А для чугунного блока или алюминиевого с залитыми толстостенными чугунными гильзами производителем или альтернативными поставщиками нередко предусмотрены ремонтные размеры поршней и колец, что тоже радикально упрощает процедуру ремонта.

Варианты ремонта блока цилиндров

Материал блока Варианты ремонта Чугун Расточка и ремонтные размеры поршней и колец Алюминий с залитыми чугунными гильзами Расточка и ремонтные размеры поршней и колец Чугун со стальной хромированной гильзой Гильзовка, хромированные или чугунные гильзы Алюминий с мокрыми чугунными гильзами Замена поршневой группы в сборе Алюминий с упрочнением поверхности Технологии Alusil и Lokasil – гильзовка, ремонтные алюминиевые гильзы или чугунные гильзы Прочие технологии – гильзовка, чугунные гильзы

Как восстанавливают моторы

Цилиндры растачивают до размера, указанного в технической документации изготовителя, хонингуют и используют поршни и кольца большего диаметра.

Но и отсутствие ремонтных размеров, что часто бывает у алюминиевых блоков с чугунными гильзами или блоков из чугуна с тонкостенной (толщиной около 0,5 мм) стальной хромированной гильзой, не приговор.

Основной способ восстановления моторов — гильзовка (замена или установка гильз).

Изношенные гильзы либо выпрессовывают (в случае толстостенных с верхним упором), но обычно вырезают на расточном станке.

Изношенные гильзы вырезают на расточном станке.

Резец выставляется на необходимую глубину резания так, чтобы от гильзы осталась «фольга», которую можно поддеть и отделить от блока даже простым ножом. Любопытно, что чугунный сплав имеет некоторую пластичность, поэтому «фольга» получается не слишком хрупкой и не трескается.

Извлечение гильзы из блока.

В подготовленные отверстия устанавливаются новые чугунные гильзы, которые затем растачиваются «в номинал» – до размера, который был изначально в оригинале.

Новые гильзы вставляются в подготовленные отверстия.

Поршневая группа, как правило, меняется на новую, но штатного ­размера.

Поршневая группа, как правило, меняется на новую.

Ремонтные гильзы делаются с запасом по длине – перед установкой их подгоняют под высоту блока на токарном станке.

Ремонтные гильзы подгоняют на токарном станке.

Для запрессовки обычно достаточно пресса и проставки. Хотя в случае с хрупкими облегченными блоками (чаще всего такие встречаются на мототехнике) предварительно необходимо создать максимально возможную разность температур между гильзой и блоком – к примеру, нагревом блока и охлаждением гильзы в жидком азоте.

Процесс запрессовки.

Внутренняя поверхность гильзы обрабатывается для придания необходимого окончательного размера и геометрии на вертикальном хонинговальном станке.

Обработка гильзы на хонинговальном станке.

Хон-головку регулируют под диаметр цилиндра вылетом толкателей и за три приема обрабатывают гильзу сначала грубым и чистовым брусками, а финишно – щеткой. И обязательно – с орошением смазочно-охлаждающей жидкостью.

В результате получается цилиндр с параметрами нового цилиндра в старом блоке. Здесь важно правильно подобрать материал гильзы, ее выступание, если оно предусмотрено конструкцией блока, и точность натяга – если «родная» гильза была залита в расплавленный металл, то ремонтная после прогрева двигателя может получить монтажный зазор, избыточность которого повлияет на теплопередачу, что недопустимо.

Для блоков из алюминия с различным упрочнением поверхности цилиндров – гальваническим покрытием или напылением керамики (например, технологией под названием Nikasil, которую использовали BMW, Audi, Jaguar), ремонтных мероприятий производителями практически никогда не предусмотрено. Остается один выход – та же гильзовка.

Для блоков с такими подвидами «кремниевых» поверхностей, как Alusil и Lokasil, могут использоваться ремонтные алюминиевые гильзы – такие поставляется специализированными фирмами. Но цена их высока, а технология установки и обработки достаточно сложна.

Поэтому в подавляющем большинстве случаев в цилиндры после расточки запрессовывают обычные чугунные гильзы, а затем устанавливают поршни номинального размера.

Цены

Ремонт блока цилиндров двигателя обычно выгоднее, чем покупка нового. Например, если алюминиевый блок «восьмерки» BMW N63 стоит больше 600 тысяч рублей, то его гильзовка обойдется в сумму около 80 тысяч рублей. А профессионально и качественно реанимированный узел может прослужить еще не одну сотню тысяч километров.



Благодарим компанию МОС ДВС за помощь в подготовке материала.

Какие современные двигатели ходят долго и как продлить жизнь агрегатов, рассказано тут.