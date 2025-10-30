FELIX запустил моторные масла!

Всем знакомы антифризы FELIX — им доверяют миллионы автолюбителей и тысячи СТО по всей стране. Но знаете ли вы, что под этим же брендом выходит полноценная линейка современных моторных и трансмиссионных масел? Разбираемся, что они из себя представляют.

За плечами компании «Тосол-Синтез», создавшей бренд FELIX, — более 30 лет успешной работы в сфере автохимии. Этот колоссальный опыт, доверие потребителей и профессионального сообщества стали фундаментом для разработки масел, соответствующих самым высоким международным стандартам.

FELIX: для профессионалов и автолюбителей

FELIX позиционируется как профессиональный и надежный бренд. Собственная аккредитованная лаборатория, автоматизированное производство и цифровое управление процессами — все это гарантирует стабильно высокое качество продукции от партии к партии.

Широкая представленность как в розничных магазинах и АЗС, так и на интернет-площадках, делают продукцию FELIX доступной для автолюбителей и профессиональных СТО.

Антифризы: доказанная репутация

Флагманский продукт компании – это антифризы FELIX. Они уже долгое время занимают в России ведущие позиции. По данным «Автостат Омнибус», FELIX в 2025 году стал самым используемым антифризом в России. И это произошло седьмой раз подряд!

Антифризы FELIX соответствуют международным методикам испытаний (ASTM), имеют допуски и используются как для сервисного рынка, так и в качестве первой заливки на автозаводах. Компания активно внедряет инновации: в 2022 году были выпущены охлаждающие жидкости специально для китайских авто (FELIX Dragon LEC II); в 2023 — антифризы для электромобилей (FELIX Evolt).

Масла FELIX: синтез опыта и современных разработок

Новая линейка моторных и трансмиссионных масел — результат многолетних исследований и разработок. В основе — качественные базовые масла и импортные присадки, обеспечивающие надежную работу двигателя в любых условиях.

Производство масел ведется на автоматизированных линиях с цифровым управлением: это обеспечивает точность смешивания компонентов и стабильность качества от партии к партии. В основе производственного процесса лежит цифровая система Adaptive Technology, которая учитывает формулы сложных смесей, моделирует свойства масел и прогнозирует взаимодействие компонентов. Такие решения дают практическую выгоду — повышенную защиту двигателя, устойчивость к окислению и потенциал для увеличения межсервисных интервалов.

Масла FELIX успешно прошли независимые испытания в лаборатории МИЦ ГСМ и имеют подтверждение соответствия международным спецификациям API и ACEA — это ключевой маркер высокого качества масел и универсальности для различных типов двигателей.

Выводы

Официальные допуски, результаты лабораторных испытаний и современное производство делают масла FELIX привлекательным выбором для тех, кто ценит надежность и технологичность в сочетании с разумной ценой.

Сохраняя приверженность качеству и инновациям, FELIX предлагает комплексное профессиональное решение для ухода за автомобилем — «от охлаждения до смазки», а это — удобство, экономия и уверенность в результате.

Реклама, ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», ИНН 5249046147, erid F7NfYUJCUneTTTQWFn9n