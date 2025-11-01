#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Названа дата, когда цены на авто б/у могут рухнуть на 40%

«За рулем» рассказал о текущей ситуации на рынке подержанных автомобилей

Цены на автомобили с пробегом только росли все последние годы, достигнув небес. Но что, если мы вам скажем, что тренд изменился?

Рекомендуем
Lada Iskra — на чем сэкономил АВТОВАЗ

Впервые за долгое время машины на вторичке в среднем подешевели, и рынок начал возвращаться к реальности.

Почему это происходит? Оказалось, что схема «продам старое, чтобы взять в кредит новое» перестала работать. Брать автокредит под 26% годовых – все равно что переплатить за машину четверть ее стоимости. Спрос упал, и продавцам пришлось менять ценники.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Но здесь же кроется и главный парадокс: пока одни модели дешевеют, за другие проходят совершенно космические суммы. Как так выходит, что трехлетняя Skoda Octavia на вторичке может стоить дороже новой, привезенной через параллельный импорт? А попытки продать десятилетнюю Toyota Camry с пробегом в 300 тысяч км за цену добротной иномарки (2,7 млн рублей) – это новая норма или безумие?

И главный вопрос: когда же наступит то самое «окно возможностей» для выгодной покупки?

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Из таксопарков на вторичку придут десятки тысяч иномарок с разными пробегами, на которые начнут заканчиваться ранее выданные лицензии.

Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% для свежих машин и до 40% для заезженных. Кажется, это и будет время покупать.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Однако не все так просто. Хотите понять, в какую сторону пойдет цена на интересующую вас модель, и не пропустить момент для действительно выгодной сделки?

Читайте полную версию материала, где мы разложили по полочкам все причины, парадоксы и главное – сроки грядущих изменений на вторичном рынке, в ноябрьском выпуске журнала «За рулем» – уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Куда идет цена?» из журнала «За рулем» № 11 за 2025 год.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 8222
01.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2