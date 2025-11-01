Названа дата, когда цены на авто б/у могут рухнуть на 40%

«За рулем» рассказал о текущей ситуации на рынке подержанных автомобилей

Цены на автомобили с пробегом только росли все последние годы, достигнув небес. Но что, если мы вам скажем, что тренд изменился?

Впервые за долгое время машины на вторичке в среднем подешевели, и рынок начал возвращаться к реальности.

Почему это происходит? Оказалось, что схема «продам старое, чтобы взять в кредит новое» перестала работать. Брать автокредит под 26% годовых – все равно что переплатить за машину четверть ее стоимости. Спрос упал, и продавцам пришлось менять ценники.

Но здесь же кроется и главный парадокс: пока одни модели дешевеют, за другие проходят совершенно космические суммы. Как так выходит, что трехлетняя Skoda Octavia на вторичке может стоить дороже новой, привезенной через параллельный импорт? А попытки продать десятилетнюю Toyota Camry с пробегом в 300 тысяч км за цену добротной иномарки (2,7 млн рублей) – это новая норма или безумие?

И главный вопрос: когда же наступит то самое «окно возможностей» для выгодной покупки?

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Из таксопарков на вторичку придут десятки тысяч иномарок с разными пробегами, на которые начнут заканчиваться ранее выданные лицензии.

Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% для свежих машин и до 40% для заезженных. Кажется, это и будет время покупать.

Однако не все так просто. Хотите понять, в какую сторону пойдет цена на интересующую вас модель, и не пропустить момент для действительно выгодной сделки?

Читайте полную версию материала, где мы разложили по полочкам все причины, парадоксы и главное – сроки грядущих изменений на вторичном рынке, в ноябрьском выпуске журнала «За рулем» – уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Куда идет цена?» из журнала «За рулем» № 11 за 2025 год.