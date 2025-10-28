#
Средний размер автокредита достиг в РФ рекордного уровня

НБКИ: в сентябре 2025 года средний размер автокредита составил 1,46 млн рублей

В сентябре 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,46 млн рублей, что на 1,8% больше, чем в августе. Это максимальное значение за последний год, и средний чек автокредита увеличивается уже седьмой месяц подряд. Об этом 27 октября сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, средний размер автокредитов увеличился на 1%. Лидерами по среднему размеру автокредитов являются Москва (1,96 млн рублей), Московская область (1,74 млн рублей) и Санкт-Петербург (1,66 млн рублей). Наибольшее увеличение показателя по сравнению с августом произошло в Волгоградской области (+6,2%), Кемеровской области (+5,3%) и Тульской области (+5,1%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек по кредитам на автомобили начал снижаться еще в середине прошлого года из-за введения макропруденциальных мер. С марта 2025 года этот показатель начинает постепенно восстанавливаться на фоне стабилизации выдачи автокредитов.

В настоящее время банки продолжают принимать решение по автокредитам, ориентируясь на заемщиков с хорошей кредитной историей и уровнем долговой нагрузки, не превышающим 50%, добавил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  НБКИ
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
28.10.2025 
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
