Как ускорить регулировку фар — дельный лайфхак
В моем кроссовере Hyundai Tucson 2008 года выпуска нет электрокорректора фар.
Настройка направления светового потока фар выполняется двумя регулировочными винтами.
После снятия фар для полировки я решил выполнить их регулировку в условиях СТО – на стенде. К удивлению, процедура заняла довольно много времени. Специалисты не сразу смогли обнаружить расположение одного из регулировочных винтов.
Для ускорения процесса настройки фар технические отверстия я отметил светлой автоэмалью.
С. Цеханский, г. Вологда
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
