Как ускорить регулировку фар — дельный лайфхак

Читатель «За рулем» упростил настройку фар на кроссовере без электрокорректора

В моем кроссовере Hyundai Tucson 2008 года выпуска нет электрокорректора фар.

Настройка направления светового потока фар выполняется двумя регулировочными винтами.

После снятия фар для полировки я решил выполнить их регулировку в условиях СТО – на стенде. К удивлению, процедура заняла довольно много времени. Специалисты не сразу смогли обнаружить расположение одного из регулировочных винтов.

Для ускорения процесса настройки фар технические отверстия я отметил светлой автоэмалью.

С. Цеханский, г. Вологда

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

