Как ускорить регулировку фар — дельный лайфхак

Читатель «За рулем» упростил настройку фар на кроссовере без электрокорректора

В моем кроссовере Hyundai Tucson 2008 года выпуска нет электрокорректора фар.

В противотуманках вода? Вот простое решение

Настройка направления светового потока фар выполняется двумя регулировочными винтами.

После снятия фар для полировки я решил выполнить их регулировку в условиях СТО – на стенде. К удивлению, процедура заняла довольно много времени. Специалисты не сразу смогли обнаружить расположение одного из регулировочных винтов.

Для ускорения процесса настройки фар технические отверстия я отметил светлой автоэмалью.

С.Цеханский, г. Вологда

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как избежать ослепления светом фар встречных машин, рассказано тут.
Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ревин Алексей
Фото:С. Цеханский
Количество просмотров 9080
06.11.2025 
Фото:С. Цеханский
