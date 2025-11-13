Залил в вариатор жидкость для классического автомата — что будет?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Чем отличаются жидкости для автоматических коробок передач разных видов?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:
– Любая из них должна защищать шестерни и подшипники от задиров, износа и локального выкрашивания (питтинга), не портиться от попадания воды и как можно дольше не окисляться.
Жидкость для классических автоматов по совместительству является рабочей в гидротрансформаторе и должна иметь подходящие «сцепные» свойства.
Жидкости для вариаторов – почти те же «автоматические» жидкости, но с более сложными модификаторами трения. Им приходится решать малосовместимые задачи: не допускать проскальзывания ремня (цепи) и смазывать и защищать поверхности шкивов от износа.
Сложны и жидкости для роботизированных коробок передач с «мокрыми» сцеплениями: они должны сочетать в себе свойства трансмиссионок как для механической коробки, так и для автомата, причем существенно усиленные.
