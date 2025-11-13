Залил в вариатор жидкость для классического автомата — что будет?

Эксперт «За рулем» рассказал об отличиях жидкостей для разных видов АКП

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Чем отличаются жидкости для автоматических коробок передач разных видов?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Любая из них должна защищать шестерни и подшипники от задиров, износа и локального выкрашивания (питтинга), не портиться от попадания воды и как можно дольше не окисляться.

Жидкость для классических автоматов по совместительству является рабочей в гидротрансформаторе и должна иметь подходящие «сцепные» свойства.

Жидкости для вариаторов – почти те же «автоматические» жидкости, но с более сложными модификаторами трения. Им приходится решать малосовместимые задачи: не допускать проскальзывания ремня (цепи) и смазывать и защищать поверхности шкивов от износа.

Сложны и жидкости для роботизированных коробок передач с «мокрыми» сцеплениями: они должны сочетать в себе свойства трансмиссионок как для механической коробки, так и для автомата, причем существенно усиленные.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Особенности роботизированных коробок передач с «сухим» сцеплением рассмотрены здесь.

«За рулем» можно читать и в MAX