Залил в вариатор жидкость для классического автомата — что будет?

Эксперт «За рулем» рассказал об отличиях жидкостей для разных видов АКП

Вопрос от читателя «За рулем»:

Чем отличаются жидкости для автоматических коробок передач разных видов?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

Любая из них должна защищать шестерни и подшипники от задиров, износа и локального выкрашивания (питтинга), не портиться от попадания воды и как можно дольше не окисляться.

Жидкость для классических автоматов по совместительству является рабочей в гидротрансформаторе и должна иметь подходящие «сцепные» свойства.

Жидкости для вариаторов – почти те же «автоматические» жидкости, но с более сложными модификаторами трения. Им приходится решать малосовместимые задачи: не допускать проскальзывания ремня (цепи) и смазывать и защищать поверхности шкивов от износа.

Сложны и жидкости для роботизированных коробок передач с «мокрыми» сцеплениями: они должны сочетать в себе свойства трансмиссионок как для механической коробки, так и для автомата, причем существенно усиленные.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Хлебушкин Илья
Фото:Depositphotos и «За рулем»
13.11.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
