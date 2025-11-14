#
Что залить на зиму? Есть вариант!

Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается качественное масло для зимы!

Специалисты бренда моторных масел Gazpromneft рассказали «За рулем», как создается по-настоящему качественное моторное масло, способное защитить двигатель даже в самые суровые морозы.

Они напомнили, что за надежностью каждого литра масла стоит многоступенчатая система контроля, проверяющая всё – от высококачественной основы, из которой оно сделано, до того, как оно ведет себя в реальном моторе. И в зимний период это особенно важно, ведь масло при отрицательных температурах становится гуще, нагрузка на двигатель растет. Даже небольшой промах в рецептуре грозит затрудненным пуском и, как следствие, повышенным износом и снижением ресурса мотора.

Роль качественной синтетической основы тут сложно переоценить, считают эксперты. Объясняется это тем, что именно она отвечает за ключевые свойства. Судите сами: низкая температура застывания обеспечивает вам легкий пуск в морозы, высокий индекс вязкости гарантирует стабильную работу при перепадах температур, а стойкость состава к окислению дает увеличенный межсервисный интервал. Это база во всех смыслах слова.

На Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) – крупнейшей технологической площадке «Газпромнефть – смазочные материалы» создан современный в стране комплекс гидроизодепарафинизации с мощностью более 220 тысяч тонн базовых синтетических масел в год, причем это синтетическая основа с максимальной степенью очистки, где содержание серы и азота сведено к минимуму. Комплекс может разрабатывать базовые масла по методу гидрокрекинга. Продукты на такой основе толерантнее к любым резиновым сальникам, манжетам и кольцам в моторе – то есть ко всему, что отвечает за герметичность.

Собственно, конечный потребитель это уже оценил: масла Gazpromneft используются в миллионах двигателей по всей стране. Но в прошлом году масло Gazpromneft Premium N 5W-40 подвергли по-настоящему жесткой проверке: ему устроили подконтрольный мониторинг в режиме такси. Кто работал в этой сфере, знает: пробег в 10-15 тысяч, обычным водителем проезжаемый примерно за год, тут запросто наматывается за пару-тройку месяцев.

Так вот, с октября по декабрь 2024 года шло наблюдение за двумя машинами такси – это были Skoda Octavia 2020 года с пробегом 274 239 км и Hyundai Solaris 2023 года с пробегом 12 855 км. У обеих машин регулярно отбирались и изучались пробы масла. После последней пробы на 10 тысячах км выяснилось следующее:

  • масло сохранило вязкость в пределах класса ЅАЕ 40,
  • обеспечило стабильные моющие и диспергирующие свойства,
  • предотвратило образование отложений на протяжении всего интервала замены.
Фото:Стас Тэн
14.11.2025 
