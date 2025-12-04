Ваша батарея теряет силы: какие симптомы нельзя игнорировать

Эксперт Колодочкин: Родная АКБ служит дольше, чем купленная в рознице на замену

Есть в автомобиле устройство, чье нездоровье часто протекает почти бесшумно, пока однажды утром машина не отвечает на поворот ключа лишь тусклым миганием лампочек и щелчками реле.

Речь об аккумуляторе. Его угасание редко бывает внезапным – это почти всегда медленный процесс, который мы сами же и провоцируем. Современный ритм жизни в мегаполисе с короткими поездками по пробкам, множеством включенных потребителей и редкими длительными пробегами – идеальный сценарий для хронического недозаряда. Зимой ситуация усугубляется: на морозе батарея и заряжается хуже, и отдает энергию с большим трудом.

Первый явный симптом – затрудненный пуск мотора, когда стартер крутит вяло и неохотно. Если его проигнорировать, следующий этап – полный отказ. Но до этого момента напряжение на клеммах уже предупреждает о проблеме. Простой замер мультиметром может стать спасительной диагностикой: если на незаведенной машине напряжение ниже 12.6 В, батарее срочно нужна подзарядка. А если при работающем двигателе оно не поднимается до 13.9–14.7 В, причина может быть в генераторе или проводке.

Но бывает и так, что виноват не разряд, а тихая утечка. Старая проводка, нештатная электроника или даже обычный саморазряд могут медленно «высасывать» жизнь из АКБ, особенно если автомобиль подолгу стоит без движения.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Практика показывает, что батарея, установленная на новый автомобиль заводом-изготовителем, служит дольше, чем купленная в розничной сети на замену. Причина в том, что для автопроизводителей заводы делают АКБ лучше и с более строгим контролем качества.

Видимо, сказывается и то, что вся сеть электрооборудования автомобиля с годами не молодеет. Растут утечки, ухудшается работа генератора.

