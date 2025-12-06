#
Сравнили люксовую Волгу с Mercedes S‑класса и Volvo 700 тех лет

Сергей Канунников: Советская «люксовая» Волга ГАЗ-3102 сочетала V8 и рессоры

Когда речь заходит о «советском люксе», на ум сразу приходит образ представительской Волги ГАЗ‑3102. Но насколько она была роскошна на деле?

Сравнение с главными европейскими седанами тех лет (Mercedes S‑класса или Volvo 700) показывает парадокс.

Формально советский седан был даже длиннее многих конкурентов, а под капотом некоторых версий скрывался настоящий 195-сильный V8! Казалось бы, достойный аргумент. Однако именно здесь и начинается самое интересное. Прогрессивный кузов, улучшенные тормоза и салон сочетались в «двадцать четверке» с архаичной рессорной подвеской, рулевым управлением без усилителя и концепцией, уходящей корнями в 1950-е.

ГАЗ‑3102
ГАЗ‑3102

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель журнала «За рулем»:

– В итоге ГАЗ‑3102 попал в уникальную, «внеклассовую» нишу: не догнав мировую элиту по технической изощренности, он стал символом статуса в своей стране.

Это был не просто автомобиль, а материализованная двойственность той эпохи – видимость роскоши при глубоко укорененной конструктивной консервативности.

Подробный портрет этого «противоречивого люкса» – в материале из декабрьского номера журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергей Канунникова «Портреты классиков» из журнала «За рулем» № 12 за 2025 год.

Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
06.12.2025 
Фото:«За рулем»
