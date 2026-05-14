Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Причины, по которым краска на машине скоро пойдет пузырями

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре причины вздутия краски на авто с пробегом

Пробег автомобиля и состояние его лакокрасочного покрытия – вещи, связанные куда теснее, чем кажется. Вздувшаяся краска на кузове – симптом, который может говорить о целом ряде проблем. Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил ключевые сценарии, из-за которых покрытие теряет вид.

Первая и самая частая схема – это коррозия под слоем краски. Всё начинается с мелочей: мелкий скол или царапина, куда проникла вода. Дальше – дело техники: на металле формируется очаг ржавчины, который постепенно расширяется. «По мере своего разрастания ржавчина занимает все больше места под лакокрасочным покрытием и попросту выдавливает его наружу, что и приводит к вздутию», – пояснил специалист.

Если же автомобиль когда-то перекрашивали, тут тоже кроется подвох. Нарушение технологии – плохая зачистка, дешёвые составы или неправильная толщина слоёв – гарантированно аукнется. Даже визуально безупречный ремонт по факту может оказаться бомбой замедленного действия, убеждён Стрельбицкий.

Агрессивная внешняя среда вносит свою лепту. Реагенты на дорогах, соль, ультрафиолет и перепады температур – всё это методично разрушает ослабленное покрытие. Со временем оно теряет герметичность и начинает вспучиваться, добавил эксперт.

Отдельная история – уход. Слишком жёсткая химия, недостаточно частая мойка или, напротив, чрезмерно усердные обработки агрессивными составами – любой перекос финально бьёт по состоянию краски. Как предупредил специалист, всё это ускоряет деградацию защитного слоя.

Источник:  Газета.Ру
14.05.2026 
