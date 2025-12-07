Путешествия
На этом мосту раньше жили люди — правда или нет?

«За рулем» рассказал историю Большого Каменного моста в Москве

Большой Каменный мост в столице долгое время был единственным каменным мостом Москвы.

Как при царе строили мосты — интересный факт

Но интереснее другое: этот мост пару столетий назад был «обитаемым»! Прямо на нем располагались лавки, часовня, питейные заведения, жилища мельников, чьи мельницы располагались возле каменных быков моста, и так далее.

А мытники собирали здесь «мостовщину» – пошлину за провозимый товар. Мост служил и трибуной для зрителей, следивших за рысистыми бегами по льду Москвы-реки, а также за ледоходом и половодьями.

Большой Каменный мост
Большой Каменный мост в XVII веке
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
07.12.2025 
Фото:Wikimedia
