На этом мосту раньше жили люди — правда или нет?
Большой Каменный мост в столице долгое время был единственным каменным мостом Москвы.
Но интереснее другое: этот мост пару столетий назад был «обитаемым»! Прямо на нем располагались лавки, часовня, питейные заведения, жилища мельников, чьи мельницы располагались возле каменных быков моста, и так далее.
А мытники собирали здесь «мостовщину» – пошлину за провозимый товар. Мост служил и трибуной для зрителей, следивших за рысистыми бегами по льду Москвы-реки, а также за ледоходом и половодьями.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?
