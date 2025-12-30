#
Это решение по хранению колес поддержит порядок в вашем гараже

Читатель «За рулем» сделал компактный стеллаж для хранения двух комплектов колес

Для хранения двух комплектов шин изготовил стеллаж из хромированных труб диаметром 25 мм с возможностью регулировки по высоте под другой диаметр шин.

Получилось быстро, крепко и красиво. В дело пошли мебельные штанги, соединители трех труб угловые и Тобразные.

Количество и размеры элементов легко определить, использовав схему и подогнав размеры под ваши колеса и помещение.

А.Тарасов г. Калининград

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, какие зимние шины выбрать для кроссовера, рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:А. Тарасов
30.12.2025 
Фото:А. Тарасов
