Это решение по хранению колес поддержит порядок в вашем гараже

Читатель «За рулем» сделал компактный стеллаж для хранения двух комплектов колес

Для хранения двух комплектов шин изготовил стеллаж из хромированных труб диаметром 25 мм с возможностью регулировки по высоте под другой диаметр шин.

Получилось быстро, крепко и красиво. В дело пошли мебельные штанги, соединители трех труб угловые и Т‑образные.

Количество и размеры элементов легко определить, использовав схему и подогнав размеры под ваши колеса и помещение.

А. Тарасов г. Калининград

