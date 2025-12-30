Самая престижная советская Волга: сравнили ее с «немцем» и «шведом»
Дебютировавший в 1981 году ГАЗ‑3102 по размерам и характеристикам двигателя занимал промежуточное положение между аналогами начала 1980‑х – а это Mercedes-Benz S‑класса семейства W126 и Volvo серии 700.
Волга ГАЗ‑3102
- Длина – 4960 мм
- Колесная база – 2800 мм
- Снаряженная масса – 1470 кг
Волга – один из самых больших в своем классе седанов.
- Двигатель – четырехцилиндровый
- Рабочий объем – 2,45 л (92×92 мм)
- Степень сжатия – 8,0
- Мощность – 102 л. с. при 4750 об/мин
Mercedes-Benz W126
- Длина – 4995 мм
- Колесная база – 2935 мм
- Снаряженная масса базовой версии Mercedes-Benz 280S – 1610 кг
Первый Mercedes-Benz, официально получивший наименование S‑Klasse, по габаритам очень близок к Волге – длиннее всего на 35 мм, но база больше на 135 мм. Масса тоже заметно выше, чем у советской машины.
- Мотор – шестицилиндровый
- Рабочий объем - 2,8 л (86×78,8 мм)
- Степень сжатия – 9,0
- Мощность – 156 л. с. при 5500 об/мин
Volvo семейства 700
- Длина – 4785 мм
- Колесная база – 2770 мм
- Снаряженная масса базовой версии – 1275 кг
База всего на 30 мм меньше, чем у ГАЗ‑3102, но масса Volvo заметно ниже.
- Двигатель – четырехцилиндровый.
- Рабочий объем – 2 л (88,9×80 мм)
- Степень сжатия – 9,0
- Мощность – 118 л. с. при 6000 об/мин
Через поколения
Для Горьковского автозавода ГАЗ‑3102, конечно, стал прогрессивной конструкцией.
Правда, форкамерный двигатель был сомнителен с точки зрения теплового режима и сложного обслуживания.
Но кузов, салон и, главное, тормоза у эксклюзивной Волги были современней, чем у ГАЗ‑24.
Однако по сравнению с европейскими ровесниками начала 1980‑х годов передняя подвеска родом из пятидесятых, рулевое управление без усилителя, рессорная задняя подвеска без стабилизатора и четырехступенчатая коробка передач подчеркивали архаичность базовой конструкции.
Так что ГАЗ‑3102 стал, по сути, «внеклассовым» автомобилем.
Особенности конструкции Волги ГАЗ‑3111 и ее зарубежных одноклассников-конкурентов рассмотрены тут.
