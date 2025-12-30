Самая престижная советская Волга: сравнили ее с «немцем» и «шведом»

Стало известн, что общего у Волги ГАЗ‑3102, Мерседеса S-класса W126 и Volvo 700

Дебютировавший в 1981 году ГАЗ‑3102 по размерам и характеристикам двигателя занимал промежуточное положение между аналогами начала 1980‑х – а это Mercedes-Benz S‑класса семейства W126 и Volvo серии 700.

Волга ГАЗ‑3102

Длина – 4960 мм

Колесная база – 2800 мм

Снаряженная масса – 1470 кг

Волга ГАЗ‑3102

Волга – один из самых больших в своем классе седанов.

ГАЗ-3102, как и ГАЗ-24, на базе которого сделали этот «люксовый» автомобиль, – классической компоновки. На ГАЗ‑3102 стоял двигатель с форкамерно-факельным зажиганием и низкой степенью сжатия. Позднее ставили 130‑сильные двигатели. На часть специальных машин устанавливали мотор V8 мощностью 195 л. с. и 220 л. с.

Двигатель – четырехцилиндровый

Рабочий объем – 2,45 л (92×92 мм)

Степень сжатия – 8,0

Мощность – 102 л. с. при 4750 об/мин

Передняя подвеска – независимая, пружинная, на поперечных рычагах: шкворневая, с резьбовыми втулками. Задняя подвеска – устаревшая зависимая на продольных рессорах.

Коробка передач механическая четырехступенчатая. Такие же коробки были базовыми и для аналогов. Но для них предлагали и опционные пятиступенчатые агрегаты.

У Волги – классическое червячное рулевое управление. Такая же конструкция у Мерседеса, но у него на всех версиях стоял гидроусилитель. ГАЗ-3102 получил новую (по сравнению с ГАЗ-24) тормозную систему, которую выпускали по лицензии фирмы Girling – вакуумный усилитель и дисковые тормоза спереди.

Mercedes-Benz W126

Длина – 4995 мм

Колесная база – 2935 мм

Снаряженная масса базовой версии Mercedes-Benz 280S – 1610 кг

Mercedes-Benz W126

Первый Mercedes-Benz, официально получивший наименование S‑Klasse, по габаритам очень близок к Волге – длиннее всего на 35 мм, но база больше на 135 мм. Масса тоже заметно выше, чем у советской машины.

Mercedes-Benz W126, как и Волга, – с двигателем спереди и задними ведущими колесами. На автомобили этого семейства ставили двигатели мощностью до 295 л. с.

Мотор – шестицилиндровый

Рабочий объем - 2,8 л (86×78,8 мм)

Степень сжатия – 9,0

Мощность – 156 л. с. при 5500 об/мин

Передняя подвеска пружинная на поперечных рычагах и шаровых опорах. Задняя подвеска – пружинная, независимая.

Volvo семейства 700

Длина – 4785 мм

Колесная база – 2770 мм

Снаряженная масса базовой версии – 1275 кг

Volvo семейства 700

База всего на 30 мм меньше, чем у ГАЗ‑3102, но масса Volvo заметно ниже.

Компоновка Volvo серии 700 – такая же, как у аналогов: классическая, с задними ведущими колесами. Вскоре базовым стал 121‑сильный мотор объемом 2,3 л. На версии Volvo 760 и 780 ставили двигатели мощностью до 190 л. с.

Двигатель – четырехцилиндровый.

Рабочий объем – 2 л (88,9×80 мм)

Степень сжатия – 9,0

Мощность – 118 л. с. при 6000 об/мин

Передняя подвеска McPherson и реечное рулевое управление с гидроусилителем. Задняя подвеска, в зависимости от версии, зависимая пружинная либо независимая многорычажная.

Для Мерседеса и Volvo в качестве опции предлагали и автоматические коробки. Mercedes-Benz даже в базовой комплектации имел дисковые тормоза на всех колесах. Такую же схему применили и на Volvo семейства 700.

Через поколения

Для Горьковского автозавода ГАЗ‑3102, конечно, стал прогрессивной конструкцией.

Правда, форкамерный двигатель был сомнителен с точки зрения теплового режима и сложного обслуживания.

Но кузов, салон и, главное, тормоза у эксклюзивной Волги были современней, чем у ГАЗ‑24.

Волга ГАЗ‑3102

Однако по сравнению с европейскими ровесниками начала 1980‑х годов передняя подвеска родом из пятидесятых, рулевое управление без усилителя, рессорная задняя подвеска без стабилизатора и четырехступенчатая коробка передач подчеркивали архаичность базовой конструкции.

Так что ГАЗ‑3102 стал, по сути, «внеклассовым» автомобилем.

