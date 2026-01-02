Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта

Эксперт «За рулем» рассказал, как исключить махинации с пробегом б/у авто

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев оценил идею Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) по введению обязательного электронного «паспорта автомобиля».

В нем должны фиксироваться все сведения начиная с первой продажи машины в России. Главным образом – пробеги при проведении ТО, перепродажах и после ДТП. Залоги и кредиты, конечно, тоже. В конечном итоге – прозрачная подтвержденная история по каждому автомобилю.

Инициатива направлена на предотвращение скручивания пробега.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Прекрасная мысль, но немного избыточная.

Во‑первых, у нас уже есть электронный ПТС – при некоторой модернизации все желаемые сведения можно заносить и в него. Нужно ли заводить еще один вспомогательный паспорт?

Во‑вторых, есть десятки коммерческих сервисов проверки истории автомобилей по различным базам данных. Ими пользуются около 70% покупателей.

Наконец, с одометром химичат и там, откуда подержанные машины привозят в Россию, – в Японии, Китае и других странах. Таких много: с января по октябрь ввезли свыше 380 тысяч. Стартовым значением в «паспорте» сделать уже скрученный пробег?

Что же делать? В отношении этой идеи – ничего. С высокой вероятностью до уровня Госдумы она не дойдет, как и многие другие разработки РОАД. Например, законопроект о повышенном транспортном налоге для машин старше 15 лет.

А задуматься можно о конкретизации «скрученного пробега» – как минимум в КоАП РФ. Коль скоро подвести его под формулировку «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» трудно. И конкретизация наказаний тоже не повредит.

В Японии, Китае, США и большинстве стран Европы «скрутка» – уголовное преступление. У нас, по сути, вполне легитимная процедура. Это неправильно.

Подробнее о масштабах проблемы скручивания пробега – в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «История пробега» из журнала «За рулем» № 1 за 2026 год.