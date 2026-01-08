Как въехать в ледяную горку?

Эксперт Ревин напомнил старые проверенные способы езды по скользким дорогам

Ледяные подъемы встречаются зимой как на больших дорогах, так и на внутриквартальных проездах, но методы борьбы с ними всегда одинаковы.

Полезные зимой навыки водителя

Оптимальным считается плавное движение внатяг, без пробуксовки. Если колеса переднеприводного автомобиля начинают буксовать, то имеет смысл покрутить рулем, возможно, при повернутых колесах протектор зацепится и даст возможность продолжить подъем. У машин с ESP нужно попробовать подниматься с включенной и выключенной системой. Настройка у разных машин очень отличается.

И крайним методом для водителей переднеприводных автомобилей является движение в подъем задним ходом. Способ эффективен за счет перераспределения нагрузки на передние колеса. Но при этом водитель должен быть опытным и хорошо уметь ездить задним ходом.

Водитель должен иметь достаточно здравого смысла, чтобы понять, в какой подъем его машина не въедет. Надо или искать объездные пути, или ждать, пока дорогу не приведут в порядок дорожные службы.

Технические способы подъема в скользкую горку

В коротком подъеме или при невозможности тронуться с места поможет посыпка двух дорожек перед ведущими колесами песком, крошкой или песком с солью.

Помогает снижение давления в шинах до 1,2-1,5 бар, причем во всех колесах. Только нужно, чтобы у вас был в багажнике компрессор, чтобы восстановить давление сразу после преодоления препятствия. Зимой на небольших скоростях и недалеко по городу можно пробираться с давлением от 1,5 бар.

Браслеты на ведущих колесах позволят преодолеть практически любой обледеневший подъем, который только можно встретить на дорогах общего пользования. Цепи улучшают проходимость еще больше, но их установка – занятие долгое и грязное.

