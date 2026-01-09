#
Сегодня такое захейтят! — Яркая реклама автомобилей прошлого: 17 «скандалов»

Этими сексуальными образами девушек не гнушались даже автопроизводители из СССР

Когда мы вели репортажи с мотор-шоу в Шанхае, среди наших фотоподборок была традиционная: «Девушки автосалона» — хотя для этого фотографу Косте Якубову и нам, его помощникам в этом нелегком деле, пришлось как следует потрудиться в поисках объектов для фотосъемки. Заниматься тем же в Женеве, Париже и тем более в Москве было проще.

Но мы знали, что этот труд всегда вознаграждается: галереи со стендистками легко обгоняют по рейтингу даже классные статьи. И это нормально: красивые девушки нравятся людям.

Хотя хватит разглагольствовать – пора перейти от прелюдии к делу! Посмотрите, какую сочную галерею картинок из автомобильной рекламы разных лет мы собрали для вас на досуге!

Этот кадр с Maserati пробуждает совершенно определенные недетские мысли. Смело и сильно.
Реклама Chevrolet начала прошлого века. В то время красоток чаще рисовали, чем фотографировали. В сопроводительном тексте превозносится легкость и простота управления этим автомобилем – как раз то, что нужно женщине.
Довольно известный кадр с английской актрисой Джулией Десмонд, выбирающейся из багажника Москвича-427 на выставке советских товаров 1971 года. А Джулия прославилась, сыграв в фильме «Казанова».
В СССР секса не было, как мы выяснили 17 июля 1986 года во время одного из первых шоу Познера. Однако товары, идущие на экспорт, как эта красная Волга ГАЗ-24, предпочитали рекламировать с эротическим уклоном, учитывая западные вкусы. Кстати, именно об этом – сексе в рекламе — и говорили женщины в студиях Познера и Донахью.
Судя по этому фото, советский секс способен был на чудеса. Вы могли раньше представить сексуальной уазовскую «буханку» (УАЗ-452)?! Интересно, что эта машина неплохо смотрится в красном. Просто шедевр жанра. Но такая реклама шла только на экспорт.
И снова автоэкспортная реклама и еще одна красная машина, ВАЗ-2101 (бампер с «клыками», нет прорезей под решеткой радиатора и т.д.), в начале 70-х годов появившаяся за рубежом под маркой Lada. А на заднем плане резвятся уже три красотки.
Откровенно говоря, мы любим этот кадр и не первый раз используем его для публикации. И скорее всего, будем делать это еще неоднократно. Эта фотография была сделана в конце 1980-х годов, когда уже вовсю дул ветер перемен. На фото кроме девушек есть универсал ВАЗ-2104, пришедший в 1987 году на смену ВАЗ-2102. В левом углу. Теперь заметили?
Мэрилин Монро – самый известный секс-символ ХХ века. А этот кадр, сделанный Сэмом Шоу в 1957 году, до сих пор поднимает популярность марки Land Rover. Идея съемки была такой: показать, что женщина, о которой мечтают даже сильные мира сего, отнюдь не против прокатиться на брутальном внедорожнике.
В конце 60-х – начале 70-х германские марки наперебой использовали полуобнаженных девушек в рекламе. Один из примеров – фотосессия Audi 100 (Typ C1/F104) 1968 года с моделью на пляже. Индекс в названии Audi в то время означал мощность в лошадиных силах.
Это классика. Одна из страниц легендарного календаря Pirelli. В данном случае – юбилейного, 2014 года, выпущенного к 50-летию календаря, со снимками прославленного фотохудожника Хельмута Ньютона, сделанными в 1986-м. О шинах можно спорить. О календарях Pirelli мнение всегда однозначное: «Да!». За исключением выпусков к 2000 и 2016 годам, авторства Энни Лейбовиц.
А это декабрьская страница менее известного календаря, «Мисс Тюнинг 2012», с блондинкой Мэнди Ланге в главной роли. Иногда для календарей «Мисс Тюнинг» снимаются не профессиональные модели, а любительницы. Их выбирают ежегодно в мае на фестивале «Мир Тюнинга» на Боденском озере на границе Германии, Швейцарии и Австрии.
Одна эта сцена с Меган Фокс в первых «Трансформерах» сделала Chevrolet большую рекламу, чем десяток роликов с какими-то мужиками. И хотя Меган ремонтировала старый Camaro уже 18 лет назад, этот кадр вспоминается даже сейчас, проецируясь на современный Camaro. Сексуальная машина!
Автопроизводители вообще частенько приглашают для рекламы топ-моделей и актрис. Или актрис-моделей. Так, Kia Motors в 2014 году для съемок в клипах к чемпионату мира по футболу нанимала бразильянку Адриану Лима, самую известную из «ангелов» Victoria’s Secret – марки женского белья.
А BMW M2 Coupe в прошлом рекламировала Джиджи Хадид, американская модель и телеведущая, лицо Tom Ford и также модель марки белья Victoria’s Secret, снимавшаяся для календаря Pirelli 2015 года. К слову, свою карьеру модели Джиджи начала в возрасте двух лет.
В 2013 году лицом рекламной кампании, приуроченной к выходу модели Ford Mustang на европейский рынок, стала британская актриса Сиенна Миллер. Автор фото и видео с ее участием — известный фотограф и режиссер Джон Ранкин. Сиенна в клипе произносит только одну фразу – о том, как ей нравится американский акцент.
Женщины помогают рекламировать даже то, что в рекламе, кажется, вовсе не нуждается – например, британскую автомобильную легенду, Rolls-Royce. Кадр из рекламного ролика 2014 года (модель Ghost Series II). Сюжет классический: двое встречаются на дороге. Интересно только, что и у мужчины, и у женщины — по Роллс-Ройсу, и они не знакомы. А в рекламе кабриолета Dawn идет прямая ассоциация женщины с машиной. Тоже классика.
Оскандалилось индийское подразделение Ford с рекламной кампанией компактного хэтчбека Figo (в переводе с итальянского – «круто»). У местного рекламного агентства была задача выпустить серию плакатов, в которых бы показывалась вместительность машины. Индийские креативщики посадили за руль людей, похожих на Михаэля Шумахера, везущего в багажнике своих соперников по гоночному треку, Пэрис Хилтон, похитившую сестер Кардашьян, и Сильвио Берлускони, известного своей любвеобильностью. Вышло откровенно фигово.
09.01.2026 
