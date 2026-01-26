Какими были советские машины, пока не встали на конвейер — подборка прототипов
Эксперт показал, во что мог превратиться автопром СССР без строгих приемок
Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!
Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Порой серийная модель ну очень мало напоминала прототип... Доказательства — в галерее ниже.
Фото:из архива «За рулем»
