Какими были советские машины, пока не встали на конвейер — подборка прототипов

Эксперт показал, во что мог превратиться автопром СССР без строгих приемок

Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!

Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Порой серийная модель ну очень мало напоминала прототип... Доказательства — в галерее ниже.

