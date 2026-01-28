Почему бензин запрещено окрашивать в некоторые цвета?

Эксперт «За рулем» рассказал, каким бензином нельзя заправлять авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какого цвета должен быть современный автомобильный бензин?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Все российские бензины, согласно п. 4.4 ГОСТ 32513–2013, могут быть окрашены в любые цвета кроме зеленого и голубого. То же ограничение содержится в п. 4.3. Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011. С октановым числом цвет отныне никак не связан. Производители бензина могут выбирать расцветку сообразно своему разумению.

Зеленый и голубой цвета оказались под запретом, потому что их по ГОСТ 1012–2013 отдали авиационным бензинам.

Подобное топливо содержит ряд таких вредных компонентов, как тетраэтилсвинец. Каталитические нейтрализаторы автомобилей их не переносят.

