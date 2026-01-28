#
Дым над Калугой: пожар на заводе Tenet — хронология событий и прогнозы

Что натворил пожар на заводе Tenet: площадь, урон, последствия для рынка

Утром 28 января 2026 года на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге, где сейчас собирают автомобили бренда Tenet, произошло крупное возгорание. Сигнал в МЧС поступил в 11:55, на место выехали пожарные расчёты и службы экстренного реагирования. Адрес инцидента — улица Автомобильная, 1, — именно там расположена площадка АГР Холдинга, где налажено производство Tenet.

Хронология событий на заводе Tenet в Калуге

  • 11:55 — поступление сигнала и прибытие МЧС. По официальным данным, первые пожарные расчеты прибыли почти сразу после вызова и приступили к тушению. Изначально речь шла о локализации возгорания в цехе по утилизации пенопласта.
  • Около 12:30–13:00 — первые сводки из Telegram-каналов и очевидцев: в соцсетях появились видео с густыми клубами дыма, а канал Mash сообщил, что огонь охватил большие площади — по той версии, горел пластик и пенопласт, огонь распространился на тысячи квадратных метров. Отдельные публикации называли цифру около 4000 кв. м и даже сообщали о пострадавших. Эти немедленные сообщения быстро разошлись по лентам, но их данные частично расходились с официальными источниками.
  • 13:00–14:30 — уточнения от МЧС и СМИ: ведомство сообщило о нескольких очагах возгорания (в разных материалах фигурировали два очага по 100 и 200 кв. м), затем называлась площадь 300 кв. м, а позже — 700 кв. м. Замеры воздуха на месте превышений ПДК не выявили. Представители завода и региональной власти заявили об эвакуации персонала и отрицали наличие пострадавших. На уровне регионального руководства губернатор Калужской области подтвердил, что пострадавших нет и производственный процесс не нарушен.

Причины пожара на автозаводе в Калуге и первые выводы

По наиболее распространенной версии, поджогов и внешних атак не обнаружено. Первопричина связана с возгоранием пластиковых материалов внутренней облицовки здания, после чего пламя охватило упаковочные и облицовочные материалы, хорошо поддерживающие горение. В разных репортажах отмечалось, что именно пенопласт (пена для внутренней облицовки и складские запасы) стал ключевым «топливом» для распространения огня. При этом официальные структуры пока называют причину «уточняемой» и готовят проверку.

Последствия пожара для завода Tenet и местных жителей

Для завода ключевой риск — не столько прямой ущерб от огня (если он действительно ограничился отдельными складами), сколько перерывы в поставках комплектующих, повреждение оборудования и необходимость дополнительных проверок систем пожарной безопасности.

«Концерн Chery планирует производство на большой временной период, поэтому выпавшие объемы в случае полного вывода завода из строя не удастся оперативно восстановить. При этом заменить машины Tenet аналогичными моделями Chery не получится, потому что китайский концерн давно перешел на продажи российского бренда, — рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Трудно сказать, насколько хватит запасов уже произведенных автомобилей бренда Tenet и у дилеров в наличии, они недавно начали их выпускать. Обычно таких запасов хватает примерно на два месяца».

И хотя у Холдинга АГР есть еще две площадки (бывшие заводы Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге), но перенести оперативно производство туда не получится, если завод в Калуге пострадал серьезно. Однако судя по всему, этого не произошло.

Губернатор сообщил, что производство Tenet не приостановлено, так как производственный процесс не нарушен.

Следственные органы и пожарные эксперты займутся установлением точной причины возгорания, назовут виновных или технические неполадки, если они будут.

Жителям Калуги большой опасности, судя по официальным измерениям, не грозило: замеры воздуха не выявили превышений уровня ядовитых веществ, но фото дыма наделали немало шума в соцсетях. В реальности точную картину восстановят только по итогам расследования и актов комиссии.

Фото:МЧС, Wikipedia, Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC, Mash
28.01.2026 
Фото:МЧС, Wikipedia, Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC, Mash
