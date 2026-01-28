Пожар на бывшем заводе Volkswagen Калуге: горит склад

В Калуге пожарные борются с крупным возгоранием на территории автозавода АГР

В Калуге пожарные борются с крупным возгоранием на территории бывшего завода Volkswagen.

Как сообщило региональное главное управление МЧС 28 января, источником огня стал склад с пенопластом.

Пламя вспыхнуло одновременно в двух местах площадью 100 200 кв. метров. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, инцидент произошел на площадке, где сейчас расположен автозавод АГР, производящий автомобили бренда Tenet. В одном из цехов было зафиксировано сильное задымление.

Весь персонал завода был своевременно и организованно эвакуирован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают расчеты пожарно-спасательных подразделений.

«28.01.2026 года в 11 часов 55 минут поступило сообщение о пожаре в г. Калуга, ул. Автомобильная. На место направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Информация уточняется», – говорится в оперативной сводке МЧС.

Напомним, что интерес к предприятию особенно высок в свете недавней презентации в Москве, где журналистам показали перспективный кроссовер Tenet T9 (фактически переименованный Chery Tiggo 9). Согласно планам компании, его производство в Калуге должно стартовать уже в первой половине 2026 года.

