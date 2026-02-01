«За рулем»-февраль: новая Гранта; китайские кроссоверы вместо Кашкая; платный въезд в города
Журнал «За рулем» №2/2026 уже в продаже
«За рулем» № 2/2026 – это:
ЗР МОМЕНТ
- За откидные номерные рамки – год лишения прав
- Локализация такси: чего ждать?
- Новая Волга всё ближе!
- Гран-при «За рулем» 2026
- Российский авторынок: итоги 2025 года
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Tank 300: как обновили?
- Лада Гранта Active Cross – это лифтбек!
- Tesla Model Y – без единой кнопки
ЗР АКТИВ
- Краш-тесты: новая методика EuroNCAP, новые результаты
- Утилизационный сбор: вопросов всё больше
- Платный въезд в города –это реально?
ЗР ТЕСТ
- Эмоции или практичность? Полноприводные кроссоверы Omoda C7, Haval F7x и GAC GS4
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза «За рулем»: щетки стеклоочистителей
- Термокружка в дорогу –вещь полезная!
- Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?
- Стойка для электродрели – в гараже пригодится!
- Шиномонтаж: лечим шины сами!
- Охлаждающая жидкость: мифы и разоблачения
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Kia K5 – надежна как Optima?
- Вторичка: китайские кроссоверы – вместо Кашкая
- Выбираем б/у: Renault Koleos второго поколения; Toyota Sienta
- Детали машин: ремонтируем гидротрансформатор автоматической коробки
- Пикапы: новый GWM Poer или подержанный Mitsubishi L200?
- Легко ли обслуживать Changan Uni-K?
- Парк «За рулем». Лада Веста – десять лет жизни; GAC GS3 этой зимой
А также:
- ГАЗ-12 ЗИМ на фоне конкурентов
- Двухместный пикап ЗАЗ-968МП
- Большая история: Москвичи-408 и -412
- Ford Transit по-китайски: фургон Avior V90
- Foton View: несущий кузов, дизель, автомат
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
4366
01.02.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0