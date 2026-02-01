#
«За рулем»-февраль: новая Гранта; китайские кроссоверы вместо Кашкая; платный въезд в города

Журнал «За рулем» №2/2026 уже в продаже

«За рулем» № 2/2026 – это:

ЗР МОМЕНТ

Новинки АВТОВАЗа — 2026: ждем Азимут с атмосферником и автоматом
  • За откидные номерные рамки – год лишения прав
  • Локализация такси: чего ждать?
  • Новая Волга всё ближе!
  • Гран-при «За рулем» 2026
  • Российский авторынок: итоги 2025 года

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Tank 300: как обновили?
  • Лада Гранта Active Cross – это лифтбек!
  • Tesla Model Y – без единой кнопки

ЗР АКТИВ

  • Краш-тесты: новая методика EuroNCAP, новые результаты
  • Утилизационный сбор: вопросов всё больше
  • Платный въезд в города –это реально?

Ключевая ставка, локализация, утильсбор или господдержка: что изменит авторынок России в 2026 году

ЗР ТЕСТ

  • Эмоции или практичность? Полноприводные кроссоверы Omoda C7, Haval F7x и GAC GS4

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза «За рулем»: щетки стеклоочистителей
  • Термокружка в дорогу –вещь полезная!
  • Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?
  • Стойка для электродрели – в гараже пригодится!
  • Шиномонтаж: лечим шины сами!
  • Охлаждающая жидкость: мифы и разоблачения
ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Kia K5 – надежна как Optima?
  • Вторичка: китайские кроссоверы – вместо Кашкая
  • Выбираем б/у: Renault Koleos второго поколения; Toyota Sienta
  • Детали машин: ремонтируем гидротрансформатор автоматической коробки
  • Пикапы: новый GWM Poer или подержанный Mitsubishi L200?
  • Легко ли обслуживать Changan Uni-K?
  • Парк «За рулем». Лада Веста – десять лет жизни; GAC GS3 этой зимой

А также:

  • ГАЗ-12 ЗИМ на фоне конкурентов
  • Двухместный пикап ЗАЗ-968МП
  • Большая история: Москвичи-408 и -412
  • Ford Transit по-китайски: фургон Avior V90
  • Foton View: несущий кузов, дизель, автомат
