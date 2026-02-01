«За рулем»-февраль: новая Гранта; китайские кроссоверы вместо Кашкая; платный въезд в города

Журнал «За рулем» №2/2026 уже в продаже

«За рулем» № 2/2026 – это:

ЗР МОМЕНТ

За откидные номерные рамки – год лишения прав

Локализация такси: чего ждать?

Новая Волга всё ближе!

Гран-при «За рулем» 2026

Российский авторынок: итоги 2025 года

ЗР ПРЕМЬЕРА

Tank 300: как обновили?

Лада Гранта Active Cross – это лифтбек!

Tesla Model Y – без единой кнопки

ЗР АКТИВ

Краш-тесты: новая методика EuroNCAP, новые результаты

Утилизационный сбор: вопросов всё больше

Платный въезд в города –это реально?

ЗР ТЕСТ

Эмоции или практичность? Полноприводные кроссоверы Omoda C7, Haval F7x и GAC GS4

ЗР ЭКСПЕРТ

Экспертиза «За рулем»: щетки стеклоочистителей

Термокружка в дорогу –вещь полезная!

Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Стойка для электродрели – в гараже пригодится!

Шиномонтаж: лечим шины сами!

Охлаждающая жидкость: мифы и разоблачения

ЗР РЕСУРС

Вторые руки. Kia K5 – надежна как Optima?

Вторичка: китайские кроссоверы – вместо Кашкая

Выбираем б/у: Renault Koleos второго поколения; Toyota Sienta

Детали машин: ремонтируем гидротрансформатор автоматической коробки

Пикапы: новый GWM Poer или подержанный Mitsubishi L200?

Легко ли обслуживать Changan Uni-K?

Парк «За рулем». Лада Веста – десять лет жизни; GAC GS3 этой зимой

А также:

ГАЗ-12 ЗИМ на фоне конкурентов

Двухместный пикап ЗАЗ-968МП

Большая история: Москвичи-408 и -412

Ford Transit по-китайски: фургон Avior V90

Foton View: несущий кузов, дизель, автомат

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

