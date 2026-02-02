Негативный сценарий: как чаты в мессенджерах могут победить агрегаторов такси

Петр Шкуматов: Если такси станет дорогим, рынок уйдет туда, где проще и дешевле

Новый закон о локализации такси, требующий от водителей пересесть на машины с высокой долей российских комплектующих, рискует не поднять отечественный автопром, а обрушить сам рынок легальных перевозок.

Ведь сотни тысяч частников, скорее всего, не станут покупать новые авто. Они просто уйдут – в неформальный сектор.

80% – именно такую долю, по оценкам экспертов, составляют сегодня в регионах водители-подработчики.

Для них машина это, в первую очередь, средство для семьи, а такси – лишь способ немного подзаработать. Они не думают о лизинге или кредитах на новый автомобиль «специально для такси». Они просто возят.

А пассажир? Ему все равно, какой VIN у машины. Главное – чтобы она приехала быстро, довезла безопасно и стоила недорого. Когда легальное предложение сожмется, спрос утечет туда, где правила проще: в чаты мессенджеров и соцсетей, где водители и клиенты уже и так находят друг друга без агрегаторов, реестров и налогов.

Даже предполагаемые квоты для старых машин и проблемы с лизингом не спасают ситуацию, а лишь создают почву для серых схем. Итог может быть парадоксальным: реформа, призванная упорядочить отрасль, породит гигантскую теневую систему перевозок.

Мнение эксперта

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов»:

– Если цель государства в том, чтобы люди продолжали ездить, а отрасль оставалась прозрачной и контролируемой, решения должны опираться на то, как рынок реально устроен. Иначе такси не выдержит реформы, которая забывает о подработчиках и лизинге.

Если правила сделают легальное такси неудобным и дорогим, рынок найдет дорогу туда, где проще и дешевле. И едва ли этого хочет государство.

