Коврик для коврика — лайфхак бережливого автовладельца

Читатель «За рулем» защитил ковролин в багажнике с помощью покрытия из ПВХ

При перевозке чего-то грязного в багажнике ковролин на фальшполу быстро теряет вид.

В багажник своего кроссовера Chery Tiggo 4 я купил в магазине ребристое покрытие из ПВХ, вырезал по размеру фальшпола, и теперь, если надо возить что-то грязное, просто кладу его сверху как коврик. При желании коврик убирается обратно под фальшпол.

Фальшпол в багажнике. Защитное покрытие фальшпола.

А. Ставров, Смоленская область

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

О том, как облегчить подъем ковра в багажнике, рассказано тут.