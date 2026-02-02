#
Коврик для коврика — лайфхак бережливого автовладельца

Читатель «За рулем» защитил ковролин в багажнике с помощью покрытия из ПВХ

При перевозке чего-то грязного в багажнике ковролин на фальшполу быстро теряет вид.

В багажник своего кроссовера Chery Tiggo 4 я купил в магазине ребристое покрытие из ПВХ, вырезал по размеру фальшпола, и теперь, если надо возить что-то грязное, просто кладу его сверху как коврик. При желании коврик убирается обратно под фальшпол.

Фальшпол в багажнике.
Защитное покрытие фальшпола.

А.Ставров, Смоленская область

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Ревин Алексей
Фото:А. Ставров
02.02.2026 
Фото:А. Ставров
